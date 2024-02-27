BUÜ Hastanesi'nin modern yemekhanesi hizmete açıldı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hastanesi, sürekli gelişim ve yenilenme anlayışıyla yatırımlara devam ediyor. Altyapı güçlendirme ve yenileme faaliyetlerinin yanı sıra personelin ihtiyaçlarının da en iyi şekilde giderilmesini öncelik veren Hastane Yönetimi, 1,5 yıl önce temeli atılan yeni yemekhaneyi hizmete açtı.

2022 yılının Ekim ayında temeli atılan BUÜ Hastanesi’nin yeni yemekhanesi düzenlenen törenle açıldı. Yoğun bir katılımın olduğu programda Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Prof. Dr. Zekeriyya Arı, önceki dönem Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Coşkun, BUÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Halil Sağlam, önceki dönem Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Doğangün, önceki dönem Başhekim Prof. Dr. Rıdvan Ali ile akademik ve idari personel hazır bulundu.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Tıp Fakültesi’nin ve Hastanenin kendileri için büyük bir önem taşıdığına işaret etti. Özellikle hastanenin kendi içinde ciddi bir hareketliliğin bulunduğunun altını çizen Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, “Buranın hem genişleme eğilimi var. Yeni yapılar devam ediyor. Hem de akademik olarak son derece güçlü bir geleneğe sahip özel bir eğitim kurumu hüviyetini barındırıyor. Yoğun bakımlar ve acillerin de gerek üniversite gerekse de hastane yönetimi olarak üzerinde durmaya devam ediyoruz. Buraların yenilenmesi ve kapasite artırımları henüz tamamlandı. Bugün de yine o yatırımların farklı bir boyutunu tamamlayarak hizmete açıyoruz. Personelimize daha nitelikli hizmet verebilmek ve yemeklerini daha konforlu ortamlarda yemelerini sağlamak için yeni yemekhane inşaatımız tamamlandı ve bugün hizmete açıldı. Gerçekten çok güzel bir mekan oldu. Devlette devamlılık esasıyla hareket ediyoruz. Bu anlamda da yenilenmeyi her yerde ve her dönemde devam ettireceğiz. Yeni yemekhanemizin yapılmasında emeği geçen başta önceki dönem Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve önceki dönem Başhekimimiz Prof. Dr. Rıdvan Ali olmak üzere hali hazırdaki kıymetli yöneticilerimize ve tüm personelime gönülden teşekkür ediyoruz. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

BUÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Halil Sağlam ise, köklü bir kurum olduklarını ve 30 yılı aşkın bir süredir Bursa başta olmak üzere tüm Güney Marmara’ya en nitelikli sağlık hizmeti vermeye gayret ettiklerinin altını çizdi. Hastaneye bu süre içerisinde modernleşme anlamında çok sayıda proje yatırımı yapıldığını aktaran Başhekim Prof. Dr. Halil Sağlam, “Hastanemizi sürekli yeniliyor ve hizmet kalitesini en üst seviyede tutmaya gayret ediyoruz. Ancak hizmet kalitesinin yüksek olması için personelimizin de memnuniyetini üst düzeyde tutmamız gerekiyor. Bu anlamda farklı yatırımlarımız ve faaliyetlerimiz geçmişten günümüze devam etmektedir. Önceki yemekhanemiz hizmet süresini doldurmuş bir yapıydı. Personelimizin yemek için veya biraz olsun dinlenmek için geldiği yemekhane beklentileri karşılayamıyordu. Önceki dönem rektörümüz ve başhekimimiz bu konuda gerekli adımları attı ve bütçelerini çıkartarak projenin temelini attı. Daha sonra gerçekleşen bayrak değişimi ile projeyi hayata geçirmek bizlere nasip oldu. Bu kıymetli projede emeği geçen tüm yöneticilerimize ve hocalarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Yeni yemekhanemiz çok güzel oldu ve gerçekten beklenen süreden önce açıldı. Tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Yeni yemekhanenin temelini kendi döneminde atan önceki dönem rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da, “Rektörlüğümüzde insana hizmet, Hakk’a hizmet anlayışıyla hareket ettik ve her zaman bu kapsamda projeler ürettik. 2019 yılı Haziran ayında yaptığımız bir yurtdışı seyahatinde girdiğimiz bir hastane yemekhanesini görünce ve kendi hastanemizin yemekhanesiyle karşılaştırınca üzülmüştük. Hemen bu konunun çözülmesi gerektiğini düşündük. Ankara’ya bütçe için birkaç kez gittik. Projelerimizi hazırlattık ve bütçe meselesini de çözüme kavuşturduktan sonra hemen yeni yemekhanenin temelini attık. Bugün de son derece modern bir hastane yemekhanesi yapıldığını gördük. O zaman bizlere destek veren ve projenin tamamlanmasında emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” açıklamasında bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesilmesiyle birlikte yeni BUÜ Hastanesi Yemekhanesi hizmete açıldı. Katılımcılar hep birlikte öğle yemeğini yeni yemekhanede yedi.