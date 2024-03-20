Büyükçekmece'de Celaliye - Kamiloba Rıdvan Yavuzbilge Yaşam Vadisi'nin temeli atıldı

Büyükçekmece’de yeşil alan ve parklara her geçen gün yenileri eklenerek Celaliye Kamiloba Rıdvan Yavuzbilge Yaşam Vadisi’nin temeli atıldı. Toplam 61 bin metrekarede 2 ayrı etaptan oluşan ve içerisinde dinlenme alanları, kitap okuma alanları, çocuk oyun alanları, yürüyüş parkurunun bulunduğu bir yaşam vadisi yapılıyor.

Geçmiş dönem Celaliye - Kamiloba belediye başkanı merhum Rıdvan Yavuzbilge adına Büyükçekmece Belediyesi’nce yaptırılacak olan Celaliye Kamiloba Rıdvan Yavuzbilge Yaşam Vadisi’nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Celaliye ve Kamiloba bölgesine muhteşem bir yaşam vadisi yapıldığını ifade ederek şunları söyledi: “İSKİ Genel müdürümüz ve ekibi Albatros’tan başlayarak derelerin ıslahını yaptılar. Bu derenin ıslahı yapıldı, devam ediyor. İkinci bölümü var. İkinci bölümü de bu yeşil alan bittikten sonra yapılacak. İSKİ Genel Müdürlüğümüz D-100 Karayolu’ndan başlatacağı bu projeyi, aşağıdan başlayan bu projeyi TEM’e kadar devam ettirecek. Toplam 61 bin metrekaredir. Resmi belgede 45 bin gözüküyor ama yan cepler var. Onlarla beraber 61 bin metrekarelik alanda 4.5 kilometrelik bir yürüyüş bandı oluyor sizlere. Müthiş bir yaşam vadisi oluyor."

"2 etap halinde çalışmalarımız devam edecek’’

İlçede çalışmalarına devam eden İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, proje hakkında şöyle bilgi verdi: "2 etap halinde çalışmalarımız devam edecek. 20 bin metrekaresi yeşil alan olacak. Bin 650 metre boyunda bir yaşam vadisinden bahsediyoruz. Proje kapmasında 1.etapta 5 adet meydan, 2 adet dinlenme ve kitap okuma alanları, 1 adet 0-3 yaş çocuk oyun alanı, 1 adet yetişkin oyun alanı, yine çocukların favorisi olan zipline, sokak oyunları alanı, 3 adet egzersiz alanı, 2 bin metre yürüyüş parkuru ve yeşilin keyfine varılacak ahşap, piknik ve dinleme alanları, yorgunluğumuzu atacağımız rengarenk kokulu çiçeklerle bezenmiş bir çiçek bahçeleri ve 537 adet bu alanda ağaç dikeceğiz. 80 bin adet çalı bitkisini bu bölgeye dikeceğiz ve toplamda 10 bin 380 metre yeşil alan burada siz değerli hemşehrilerin hizmetine sunulmuş olacak."

"Babamın isminin yaşatılması bizi çok mutlu etti’’

Törende Rıdvan Yavuzbilge’nin kızı ve belediye meclis üyesi adayı olan Handan Yavuzbilge, babasının isminin yaşatılmasının ailesini çok mutlu ettiğini belirterek duygularını şöyle dile getirdi: ‘’Bu güzel proje için Sayın Başkan’ım Ekrem İmamoğlu’na, İSKİ Genel Müdürlüğüne, Başkan’ımız Dr. Hasan Akgün’e çok teşekkür ediyorum kendim adına ve babamın çok vefalı dostları, siz hemşehrilerimiz adına. Çok erken aramızdan ayrıldı. Sizlerin yanımızda olduğunuzu görmek bizi mutlu ediyor. Böyle değerli bir projede babamın isminin yaşatılması bizi çok mutlu etti.”