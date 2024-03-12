Büyükçekmece’de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 4 katlı bir binanın yıkımı gerçekleştirildi. Yıkımı yerinde takip eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Büyükşehir belediye meclisi 5 yıl boyunca bu halka eziyet etti. Deprem olsaydı bu süreç içerisinde Tepecik halkı, Türkboba halkı, Kumburgaz halkı ölecekti” dedi.

Büyükçekmece’de, Büyükçekmece Belediyesi, vatandaş ve müteahhit işbirliğinde gerçekleştirilen depremde yıkılma riski bulunan yapıların kentsel dönüşüm çalışmaları bugün Atatürk Mahallesi’nde devam etti. Zambak Sokak’ta bulunan 18 bağımsız bölümden oluşan 4 katlı riskli yapıların yıkımına başlandı. Yıkım çalışmalarını Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’de yerinde inceledi.

Yıkım çalışmaları incelemesinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Başkan Akgün, “Kentsel dönüşüm Büyükçekmece’de devam edecek. Biliyoruz ki bu deprem olacak ve on binlerce vatandaşımızı kaybedeceğiz. Büyükçekmece’de hiçbir vatandaşımızın burnunun kanamaması için bugüne kadar gece gündüz çalışmalarımızı sürdürdük. 51 bin konut yenilendi. Vatandaşımızın can ve mal güvenliği sağlandı. Bugün 2 blok yıkıyoruz yanlarda da yıkılmış olan bloklar var. Devam edecek bir ada şeklinde burada da kentsel dönüşümü gerçekleştireceğiz. Hedefimiz 2028’e kadar Büyükçekmece’de deprem yıkılabilecek bütün binaları yıkmak ve yenilemek. Vatandaşın desteği ile müteahhit belediye üçgenin de bu iş devam ediyor. Amacımız hedefimiz mega projemiz Büyükçekmece’nin tamamında vatandaşımızın burnunun kanamayacağı noktaya kadar bu işi tamamlamak” ifadelerini kullandı.

“Büyükşehir belediye meclisi 5 yıl boyunca bu halka eziyet etti”

Tepecik, Kumburgaz, Türkoba, Pınartepe bölgesi ile ilgili konuşan Akgün, “Bu bölgelerdeki planları büyükşehir meclisi maalesef çıkarmadan veda etti. Onlara büyükşehir meclisine çok büyük sitemim var. 5 sene boyunca bu halka hizmet etmediler. Bu halkın vermiş olduğu oyların hakkını vermediler. Vatandaş bunları değerlendirsin ona göre bundan sonra kendilerine hizmet verecek vatandaşların bulunup oraya getirilmesi lazım. Büyükşehir belediye meclisi 5 yıl boyunca bu halka eziyet etti. Deprem olsaydı bu süreç içerisinde Tepecik halkı, Türkboba halkı, Kumburgaz halkı ölecekti. Biz başka bir şey istemedik. Sadece onlardan, sadece hazır bitmiş olan imar planlarına evet demelerini istedik” diye konuştu.

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Osman İlhan Şahin. "Bugünkü teknoloji, zemin ile binayı bütünleştirecek şekilde yapılar yapmamıza müsaade ediyor. Bizde buna dikkat ediyoruz. Başkanımız bu konuya duyarlı bir o kadar da kararlı. Zemin etütleri en ince ayrıntısı ile yapılıyor. Zeminin parametrelerine göre projeler hazırlanıyor” diye konuştu.