Dikkat! Elektrik kesintileri yapılacak

2024-05-02 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah SÖĞÜTLÜ DERE sk / SEMİZKUMLAR mah ALTAŞ, AYÇİÇEK, BAŞKUMANDAN MUSTAFA KEMAL, GÜLÇİÇEK, NARÇİÇEK, TEKİN sk / ÇELTİK mah SAHİLBOYU sk bölgelerinde 02/05/2024 09:00:00 - 02/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-05-02 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah ÜMİT sk / ORTAKÖY mah BAKANLAR, CENGİZHAN, CÖMERTTÜRK, DOĞUHAN, SOKULLU, İLKADIM sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah AKASYA, AYÇİÇEK ÇIKMAZI, BAKİ, BAYRAKTAR, BEKA, BEKİRAĞA, BEŞER ÇIKMAZI, DAMLICA, DERYA ÇIKMAZI, DEVELİ, DOĞA, DOĞAN ÇIKMAZI, DÜLDÜL, DÜZYOL, DİCLE, DİLA, DİLAVER, DİLŞAD, DİRHEM ÇIKMAZI, DİRLİK ÇIKMAZI, DİVAN, GAZİ ATATÜRK, GÜZELCE, HİLMİ ÇALIŞ, KARAYOL, KIBLE, KIZIL, LALE, MANOLYA, MENEKŞE, OVAYENİCE, PARILTI ÇIKMAZI, SELEN, SEMAZEN, SEÇENLER, SIRMA ÇIKMAZI, SÜMBÜL, TEPE ÇAYIR, YENİAY, YENİDOĞAN ÇIKMAZI, ZENGİN, ÇATALCA, ÖZÇINAR, ÜMİT, İLKE sk bölgelerinde 02/05/2024 09:00:00 - 02/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-05-02 09:00:00 - 12:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah AKÇAKÖY, ALTINHOROZ, ARABACIOĞLU, AYIŞIĞI, BUYRUK, CAMBAZTEPE, CİHANGİR, DEVECİOĞLU, EFSUN, ERTEPE, EZBER, EŞİT, FEDA, FINDIKLI, GÜMÜŞDENİZ, HACI ARİF BEY, HACI NURETTİN AKBULUT, HAK, HANEDAN, KAYALAR, KEMER, KIVANÇ, KIZILAY ÇIKMAZI, KIZILCIK, LADES, MADENLİ, MELEN, MUCİZE, MUNTAZAM, MÜRSEL, NAMDAR, PİRAMİT, SOYDAŞ, SİLVAN, TAMBUR, TEMMUZ, TERİM, TÜRKMEN, UYUM, VAZİFE, YAMAN, YENİGÜN, YILDIRAY, YILMAZ ÇIKMAZI, YONCALI, YÜKSEL, ZEKAT, ZÜHRE, ÖMÜR, ÖVÜNÇ, ŞİMAL sk bölgelerinde 02/05/2024 09:00:00 - 02/05/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-05-02 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BEYKOZ, KAVAKLI, SEHER, TERZİ sk / KAVAKLI mah 600., ALAN, BEYKOZ, BİLGEHAN, BİNDOĞAN, DALKIRAN, DURUSU, EDEBİYAT, GÖKKUŞAĞI ÇIKMAZI, GÜLBAHÇE, GÜLEÇ, KARASU, KAVAKLI, MARİFET, MİNE, NURHAK, PETUNYA, PUSULA, REZENE ÇIKMAZI, YAPIT ÇIKMAZI, YAZGI, YAZLIK, YEMCİ, YORDAM, ZENCEFİL ÇIKMAZI, ZERDALİ, ÇETİNCE, ÇINARCIK, İHYA, İSTİKLAL sk bölgelerinde 02/05/2024 09:00:00 - 02/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-05-02 09:00:00 - 12:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah KEŞAN sk bölgelerinde 02/05/2024 09:00:00 - 02/05/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-05-02 11:00:00 - 14:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah EBUBEKİR, MÜKERRER sk bölgelerinde 02/05/2024 11:00:00 - 02/05/2024 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-05-02 12:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah NECATİ KARTAL sk bölgelerinde 02/05/2024 12:00:00 - 02/05/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-05-02 13:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah GÜNPINAR sk bölgelerinde 02/05/2024 13:00:00 - 02/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.