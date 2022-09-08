Büyükçekmece TEM'de feci kaza

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde kontrolden çıkan tır devrildi. Viyadük üzerinde yaşanan kazada kopan tırın kupası sürücü ile birlikte göl havzasına uçtu. İtfaiye ekiplerinin sürücüyü halat bağlayarak kurtardı.

Büyükçekmece TEM'de feci kaza
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Edinilen bilgilere göre olay 10.30 sıralarında TEM Otoyolu Edirne İstikameti Büyükçekmece gölü mevkiinde yaşandı. Kontrolden çıkan 34 ZK 0852 plakalı tır otoyolda devrildi. Kaza sırasında tırın kupası, içerisindeki sürücü ile birlikte göl havzasına uçtu.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, göl havzasına uçan tırın kupasındaki sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Uzun uğraşların sonunda yaralı olarak kupadan çıkartılan sürücü, halat yardımıyla yukarı çekildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametine trafik tamamen kapandı. Ekiplerin tırı kaldırma çalışmaları sürüyor.

Büyükçekmece TEM'de feci kaza
Büyükçekmece TEM'de feci kaza