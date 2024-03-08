Çamlık'a Mini Balıkesir maketi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Hilal Minareli Şehitler Camisiyle, konser alanlarıyla, yeni nesil Millet Kütüphanesiyle, Dijital Gençlik Merkezi ile, Fırıntaş’ıyla, Balbucks’ıyla Atatürk’ün şehri selamladığı Çamlık Ahmet Edip Uğur Gençlik, Kültür ve Aktivite Merkezi’nde 35 atölyeli Balbek’i ve Balıkesir’in tarihi izlerini taşıyan Mini10’u kazandırıyor. Hizmetler; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı’nın katılımıyla bugün açılacak.

Büyükşehir Belediyesi, her gün farklı ilçede farklı bir açılış yapmaya devam ediyor. Atatürk’ün şehri selamladığı Çamlık Ahmet Edip Uğur Gençlik, Kültür ve Aktivite Merkezi’ne yeni ve farklı fonksiyonlar kazandıran Büyükşehir; Mini10 ve Balıkesir Meslek Edindirme Kursu’nun açılışını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin bugün yapıyor. Ayrıca çalışmaların hızla sürdüğü BalBucks, Kuluçka Merkezi ve şehrin yöresel lezzetlerinin sunulacağı restoran ise açılışa hazırlanıyor.

Kuva-yı Millîyle Şehri’ne yakışır konsept

Açılış öncesi Çamlık Ahmet Edip Uğur Gençlik, Kültür ve Aktivite Merkezi’ndeki Mini10’da inceleme yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Çamlık Ahmet Edip Uğur Gençlik, Kültür ve Aktivite Merkezi, birbirinden özel hizmete ev sahipliği yapacak bir mekân haline dönüştü. Kendi içinde özel konsepti olan, Hilal Minaresi ile kendini çok iyi ifade eden bir Şehitler Cami. Şehri selamlayan Atatürk ve Türk Bayrağı, Hilal Minaresiyle Kuva-yı Milliye Şehri’ne yakışır şekilde Balıkesir’in her noktasından görülen özel bir konsept. Bir tarafta gençlerimizin vakit geçirdiği Dijital Gençlik Merkezimiz. Diğer tarafta ise 100 binden fazla kitabın, 150 binden fazla mecmua ve derginin bulunduğu Millet Kütüphanesi Ahmet Kot Kitaplığı. Gençlerimizin her zaman faydalandığı bir kütüphane. Hemen yanına Balıkesir’in lezzetlerinin tadılabileceği Fırıntaş’ın restoranını yakın tarihte açıyoruz. Burayı aktif şekilde kullanılan gençlik ve kültür merkezine dönüştürdük. Balıkesir’deki tüm yetişmiş insanların eğitim vereceği yetişkinliklere yönelik mesleki eğitim kurslarının verileceği BALMEK Merkezimiz. Ve son zamanlarda gençlerimizin favorisi olan kahve zincirimiz BalBucks’ı da buraya açıyoruz. Ayrıca TeknoKent’in Kuluçka Merkezi’ni de açıyoruz. Kuluçka Merkezi ile gençlerimize hayallerinin peşinden koşmasına fırsat sunacak ve fikirlerini girişime dönüştürmeleri için teşvik edeceğiz.

Açık hava müzesi mini10

Balıkesir’in tarihinden bugüne biriktirerek getirdiği 26 yapının minyatür hallerinin bulunduğu, şehre gelen misafirlerimizin şehirle ilgili fikir edinebileceği Mini10’un açılışını yapacağız. Yani Balıkesir’in birçok tarihi yapısının yer aldığı bir açık hava müzesini vatandaşlarımıza açıyoruz. 8 Mart Kadınlar Gününü hep birlikte açılışlarımızla kutlayacağız. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.