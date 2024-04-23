Çanakkale'de 43 kaçak yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 43 kaçak göçmen yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

Çanakkale'de 43 kaçak yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi-23 Nisan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-23 Nisan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-23 Nisan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-23 Nisan

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 43 kaçak göçmen yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. 2 araçta yapılan aramada Afganistan uyruklu 43 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda 11 can yeleği ve 30 bin 400 TL ele geçirildi.

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Göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan H.T., H.Z., M.K. ve E.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.G. adli kontrolle serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli H.T., H.Z. ve M.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.