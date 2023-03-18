Çanakkale Destanı'nı en iyi anlatan öğrenciler Yıldırım'da ödüllendirildi

Bursa’da Yıldırım Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 108’inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği şiir okuma, şiir yazma ve resim yarışmasının kazananlarını ödüllendirdi. Barış Manço Kültür Merkezi’nde yapılan programa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Süheyla Bülbül ve Mustafa Kaymaz, AK Parti Yıldırım İlçe Başkan Yardımcısı Fatih Levent, Yıldırım Askerlik Şubesi Başkanı Kıdemli Başçavuş Evren Kalkan, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Program; ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde düzenlenen resim ve şiir okuma ve şiir yazma yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül takdimiyle sona erdi.

Milli ve manevi değerlere sahip çıkarak gelecek nesillere aktarmak için çalışmalar yürüttüklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Çanakkale, sadece tarihin akışını değiştiren bir kahramanlık savaşı değildir. Çanakkale aynı zamanda aradan geçen 108 yıla rağmen sırrı tam olarak çözülemeyen bir kahramanlık destanıdır. Yıldırım Belediyesi olarak, Çanakkale Zaferi’nin 108’inci yıldönümü münasebetiyle okullarımızda resim, şiir okuma ve şiir yazma yarışmaları düzenledik. 3 ayrı dalda ve 3 ayrı kategoride düzenlediğimiz yarışmalara 7-16 yaş arasındaki öğrencilerimiz katıldı. Yıldırım Belediyesi olarak milli bayramlarımızı kutlarken çocuklarımızın etkinliklerimize dâhil olmasını önemsiyoruz. Yarışmaya katılan tüm evlatlarımızı tebrik ediyorum ve onları teşvik eden kıymetli ailelerini ve öğretmenlerini kutluyorum. Yarışmaya katılan her kardeşimiz aynı zamanda bu yarışmanın kazananıdır. Bu kıymetli vatanı bize vatan yapan başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanın bölünmez bütünlüğünü, milletin huzur ve sükûnunu sağlayan ve bu ulvi gaye için toprağa düşerek şehitlik mertebesine ulaşan bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyorum” dedi. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, “Bu zamana kadar Yıldırım’da birçok programa katıldım. Bu katıldığım programlardan sonra şu sözü hep düşünürüm. Bilge bir mimar diyor ki; ‘bir şehri imar ederken gelecek nesilleri ihmal ederseniz, onları ihya etmezseniz, sizin imar ettiğinizi gelecek nesiller ihya etmedikleri için kaybolur.’ Ben Oktay Başkanımızı hem şehri imar ettiği için hem de gelecek nesilleri ihya ettiği için tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.