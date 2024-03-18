Çanakkale Savaşı'nda yüzlerce yaralı askerin tedavi edildiği hastane müzeye dönüştürüldü

Edirne’nin Keşan ilçesinde Çanakkale Savaşı’nda cephede düşman ile çatışırken yaralanan yüzlerce askerin tedavi edildiği "Cephe Gerisi Hastanesi" müzeye dönüştürüldü.

Çanakkale Savaşı’nda "Cephe Gerisi Hastanesi" olarak kullanılan hastane müzeye dönüştürüldü. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ile Kent Müzesi’nin açılışı yapıldı. Müzenin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, müzelerin kültürün hafızaları olduğunu belirterek, “Ezan için bayrak için topraklar için 18 Mart 1915’te şehadete yürüyen tüm şehitlerimiz için rahmet diliyorum. Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere toprak için can veren şehitlerimizin bizim için derin anlamı var. Bu insanlar eğitimi, yaşına bakmadan bu vatan için ölüme koşmaktan çekinmeyenler. Hala bu ülke, bu vatan için savaşan insanlar var. Zaferimizin 109. yılını kutluyoruz. Cephede savaşanlar kadar yaralıların tedavi edilip tekrar cepheye gitmesini sağlayan noktalar vardır. Bunların biri önünde durduğumuz menzil hastanemizdi. Bir binayı yaşatmak, kültür geçmişimizin izlerini planlamak kolay değildir. Bunlar kolay değil. Kültürümüzün hafızası müzelerdir. İçindeki her şey hiçbir zaman unutulmamalı. Burası sadece müze değil, kültür merkezi haline dönüşecek” dedi.

Program, açılış kurdelesinin kesilmesi ve Kent Müzesi’nin ziyaret edilmesinin ardından sona erdi.