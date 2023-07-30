Canlar Muharrem ayı iftarında buluştu

İş insanı Zeynel Yıldız tarafından finans edilen iftar programına siyasiler, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Yapılan duanın ardından oruçlar açıldı. Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı Silivri Şubesi Başkanı Süheyl Kırkıcı, “Muharrem ayının oruç açma günlerindeyiz, matem günlerindeyiz. Silivri Cemevimizde bugün 11. Günümüzü yaşadık ve yarın son 12.günümüzde oruçlarımızı tutacağız. 12 gün boyunca Canlarımızın katkılarıyla oluşturulan yemekler yine Canların katılımıyla paylaşılıyor. Bugünlerin sonunda önümüzdeki Pazar günü (6 Ağustos) aşuremizi kaynatacağız. Kurbanlarımızı keseceğiz ve lokmalarımız yemeklerimiz tüm Silivri halkıyla paylaşılarak bu süreci tamamlamış olacağız” dedi.