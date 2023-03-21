Çayırdere'ye futbol sahası yapılıyor

Başkan Volkan Yılmaz, teknik ekibi ile birlikte Çayırdere Mahallemize 35x50 ebatlarında yapılacak futbol sahası alanını muhtar Doğan Bilgiç ile inceledi.

YILMAZ: "SPORA VE SPORCUYA YÖNELİK ÇOK CİDDİ YATIRIMLAR YAPTIK, YAPMAYA DA DEVAM EDİYORUZ"

Başkan Yılmaz, “Spor yapan toplumların bedensel ve ruhsal olarak daha sağlıklı olacağını ifade ediyoruz. Avrupa’da bunun üzerine yapılan çalışmalar neticesinde devletlerin sağlık harcamalarında ciddi bir azalma olduğunu görüyoruz. Biz; sporun, kültürün ve sanatın iç içe olduğu marka bir kent hayaliyle yola çıktık. Açıkçası göreve geldiğimizde spor yatırımları açısından çok fakir durumdaydık. Biz, son 4 yılda spora ve sporcuya yönelik çok ciddi yatırımlar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Çayırdere’ye de sözünü verdiğimiz futbol sahasını en kısa sürede tamamlayarak açılışını gerçekleştireceğiz” dedi.

10. FUTBOL SAHASI ÇAYIRDERE’YE KAZANDIRILIYOR

Beyciler, Büyük Kılıçlı, Kurfallı, Sayalar, Kavaklı, Selimpaşa, Gümüşyaka, Alipaşa ile Sancaktepe Mahallelerinde olmak üzere 4 senede ilçemize 9 futbol sahasını kazandıran Silivri Belediyesi yeni spor yatırımını Çayırdere’de gerçekleştirmek için düğmeye bastı.