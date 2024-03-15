Çekmeköy'e yeni aile sağlığı merkezi

Çekmeköy Belediyesi’nin Çatalmeşe Mahallesi’nde yapımını tamamladığı yeni aile sağlığı merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Çekmeköy’de ilçe sakinlerinin, sağlık hizmetlerine daha modern ve daha konforlu alanlarda ulaşması için ilçeye yeni kalıcı eserler kazandıran Çekmeköy Belediyesi, Çatalmeşe Mahallesi’nde inşa ettiği Prof. Dr. Murat Balcı Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev sahipliğinde düzenlenen aile sağlığı merkezi açılışına AK Parti İstanbul Milletvekili Ümmü Gülşen Öztürk, Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Akın İlhan, Milliyetçi Hareket Partisi Çekmeköy İlçe Başkanı Tahsin İnce, Büyük Birlik Partisi Çekmeköy İlçe Başkanı Murat Arslan, hayırsever iş adamı Prof. Dr. Murat Balcı, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mahalle sakinlerinin talepleri ve ihtiyaçlarına göre inşa edilen yeni aile sağlığı merkezi içerisinde; doktor muayene odaları, tıbbi müdahale odası, aşı odası, gebe izleme odası ve bekleme alanı bulunuyor.

Açılış töreninde selamlama konuşması yapan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Bu şehre 30’un üzerinde aile sağlık merkezi kazandırdık. Bu konuda çok memnunuz. Hatta bazı mahallelerde ikinciye, üçüncüye ihtiyaç olması nedeniyle kirasını ödeyerek tuttuk. En yakın, en rahat ulaşabileceğiniz merkezler buralar. Bizler de belediye olarak ‘bu bunun işidir şu şunun işidir’ demeden sağlıkta da eğitimde de her alanda ‘biz varız’ dedik, imzamızı attık, atmaya devam edeceğiz. Tabii burada hayır sahiplerimiz de çok önemli. Ben hep şunu diyorum, ‘mezar taşımızdan önce güzel bir esere adımızı yazalım.” dedi.

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “Gönül insanı olmak başka bir şey. Esasen Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli ceza hukukçusu, bilim insanı, Türkiye’nin gerçek aydını bir hocamızın aynı zamanda gönül adamı olduğunu da gösteren bir yer açıyoruz burada. İşte hizmet olarak ayağınıza gelen aile sağlığı merkezlerinin esas amacı hastalanmadan çocuklarımızın, sizlerin sağlığını korumak. Yani bu sağlık ocağında çocuklarınız aşı olacak, büyümesi takip edilecek, nasıl beslenilmesi gerektiği öğretilecek, sizlerin hastalıklarınızla ilgili ilaçlarınız yazılacak ama en önemlisi hastalıklardan korunmak, için buradaki hekim ve sağlık çalışanı arkadaşlarımıza sizin sahip çıkmanız sizin kendi sağlığınıza sahip çıkmanızdır” dedi.