Çevreye zarar harekete geçirdi

Silivri Çevre Derneği Başkanı Ali Korsan, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Silivri İlçesi, Büyükçavuşlu Mahallesinde bulunan “Gelbstein Grup Tekstil Fabrikası”nın çevreye ve dere yataklarına verdiği zarar nedeniyle vatandaşların Çevre Derneğimize şikayet etmeleri üzerine ilgili kurumlara yaptığımız başvurular neticesinde, 13.12.2022 tarihinde denetim yapılmış ve ilgili fabrikaya önce 131.516.00 TL. para cezası kesilmiş, ayrıca yapılan incelemeler neticesinde fabrikanın izin ve lisans belgesi olmadan faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir.

Bunun üzerine işletmenin faaliyetinin durdurulmasına karar verilmiştir. Söz konusu faaliyet durdurma kararı ve tebliğ mazbatası 06.04.2023 tarihli, 6120440 sayılı yazıyla Silivri Kaymakamlığı'na bildirilmiştir.

Silivri Çevre Derneği Yönetimi olarak; bölgemizde çevreyi kirleten sanayi kuruluşlarının, gerekli önlemleri almadan faaliyetlerini sürdürmelerine asla izin vermeyeceğimiz ve doğa katliamına neden olan işletmelerin en ağır yaptırımlarla cezalandırılmalarının takipçisi olacağız.”

