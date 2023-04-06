CHP Lideri Kılıçdaroğlu, TDP Genel Başkanı Sarıgül ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ü ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ü parti genel merkezinde ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından iki genel başkan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Görüşmede Türkiye’nin sorunları, deprem bölgesinin sorunları ve siyasette bulundukları nokta hakkında görüşlerini paylaştıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, “Önümüzdeki süreç içerisinde Türkiye’nin değişime ihtiyacı var. Gerçekten de Türkiye’nin bir bahar havasına ihtiyacı var. Bu bahar havasını yakalamak zorundayız. Halil İbrahim sofrasını büyütmek zorundayız. Türkiye’de anneler, babalar, öğrenciler, gazeteciler, televizyoncular, hayatın her alanında çalışan insanlar büyük bir endişe duyuyorlar. Bu endişeyi ortadan kaldırmamız lazım. Bunun için de beraber olmak, birlikte Türkiye’yi yeniden inşa etmek, demokrasiyi getirmek ve kadın erkek eşitliğini sağlamak lazım” açıklamasında bulundu.

“En doğru aday Kılıçdaroğlu’dur”

Kılıçdaroğlu’nu ve beraberindeki heyeti partisinin genel merkezinde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Sarıgül ise “Kılıçdaroğlu ile ne zaman bir araya gelsek Türkiye’nin sorunlarını konuşuruz ve o sorunları konuşmaktan da her zaman keyif alırız. Bugün de çok güzel bir görüşme gerçekleştirdik. TDP olarak demokratik parlamenter sistemden yana olan bir partiyiz. Tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü meclis ve bağımsız yargıyı arzu ediyoruz. İnanıyorum ki Türkiye’mizi demokratik parlamenter sisteme geçirecek olan en doğru aday Kılıçdaroğlu’dur. İnanıyorum ki Türkiye’mizi raylarına oturtacak olan aday Kılıçdaroğlu’dur. TDP olarak sorumluluğumuzun bilinci içerisindeyiz” dedi.

Sarıgül, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na ziyaretinden dolayı teşekkür etti.