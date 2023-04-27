Çocuklardan 23 Nisan'a özel 'Birlikte İyileşeceğiz' temalı resimler

Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından Kibar Holding, son 7 yıldır geleneksel hale getirdiği 23 Nisan Resim Yarışması’nın ödül törenini Tuzla tesisinde gerçekleştirdi. Bu sene “Birlikte İyileşeceğiz” teması ile düzenlenen yarışma, deprem felaketlerinin Türkiye’nin farklı bölgelerindeki çocukların da yaşadıkları korku ve endişe duygularını en aza indirebilme amacıyla düzenlendi.

Kibar Holding’in geleneksel hale getirdiği ve grup şirketleri çalışanlarının çocuklarının katıldığı 23 Nisan Resim Yarışması 7’inci kez gerçekleşti. Holdingin Tuzla Tesisi’nde gerçekleşen ödül törenine Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar ile Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı da katıldı.

Bu yılki yarışmanın “Birlikte İyileşeceğiz” temasının belirlenmesi, hikayelerinin yazımı ve dereceye giren resimlerin belirlenmesi aşamaları Çocuk Pedagog’u Sibel Şengül’ün danışmanlığında yürütüldü. 4-11 yaş aralığındaki çocukları kapsayan yarışmanın alt kategorilerinin temaları ise 4-6 Yaş "Her şey Yolunda", 7-8 Yaş "Sen ne yapabilirsin?" ve 9-11 Yaş ise "Güvenli Bir Yaşam Hayal Edelim" olarak belirlendi.

Ödül töreninde konuşan Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, “Her zorlukta olduğu gibi bu depremlerde de birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun ülkemizin geleceği açısından ne kadar hayati olduğunu gördük. Yarışmamızda belirlediğimiz tema ile de bu ruhun anlam ve önemini bir kez daha hatırlatmak istedik. Siz çocuklarımız, farklılıklarımızı kabul etmek, birbirimize saygı göstermek ve birlikte hareket etmek konusunda çizdiğiniz birbirinden anlamlı resimlerle büyük bir örnek oldunuz” diye konuştu.

Geleneksel hale gelen yarışma kapsamında son 7 yılda çocuklara 15 binden fazla resim defteri ve boya kalemi ulaştırdıklarını ifade eden Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, “Bu sene, ana temamızı "Birlikte İyileşeceğiz" olarak belirledik. Bu mottoyu, deprem felaketlerinden dolayı ülkemizin farklı bölgelerinde yaşayan sevgili çocuklarımızın da yaşadıkları korku ve endişe duygularını en aza indirebilmek, onlara bir nebze de olsa moral olabilmek ve dayanışma duygusunun ne kadar önemli olduğunu göstermek adına seçtik. Bu motto ayrıca Grubumuzun “BİZ Birlikte Güçlüyüz” ilkesinden de güç alıyor” şeklinde konuştu.

Çocukların yarışma için gönderdikleri resimlerin tamamına dijital ortamda oluşturulan sergi aracılığıyla ulaşılabiliyor.