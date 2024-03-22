Cumhur İttifakı Keçiören Belediye Başkan Adayı Çoktan projelerini açıkladı

Cumhur İttifakı’nın Keçiören Belediye Başkan Adayı Zafer Çoktan, belediye başkanlığı döneminde gerçekleştireceği projelerini açıkladı.

Cumhur İttifakı’nın Keçiören Belediye Başkan Adayı Zafer Çoktan belediye başkanı seçilmesi durumunda gerçekleştireceği projeleri duyurdu. Seçim çalışmaları kapsamında Keçiören’deki çeşitli dernek, vakıf ve sivil toplum örgütlerini ziyaret eden Çoktan, yeni dönemde kentin geleceğine yön verecek projeler hazırladıklarını belirtti.

Keçiören’in Ankara’nın parlayan yıldızı olduğunu dile getiren Çoktan, "Doğup, büyüdüğüm Keçiören’e hizmet etmek için yola çıktım. Devralacağımız hizmet bayrağını en üst noktaya taşıyacağız. Niyetimiz o ki çok çalışacağız, gecemizi gündüzümüze katıp hep birlikte Keçiören’e güzel bir gelecek yazacağız" diye konuştu.

Vizyon projelerini bir katalogda sıralayan Zafer Çoktan, "Çoktan Planladık" başlığıyla 100 projeye yer verdi. Çoktan’ın projeleri arasında Akıllı Kentsel Dönüşüm, Çok Amaçlı Pazar Yerleri, 7/24 Çocuk Bakımevi ve Mahallelere Yeni Kreşler ile gençler ve çocuklar için planlanan onlarca eğitim, spor ve kültürel etkinlik mekanları dikkati çekti.

Kentsel dönüşüm hamlesi

Kentsel Dönüşüm ve Gelişme Alanı İmar Planları ile daha modern ve yaşanılabilir semtler yapacaklarını belirten Çoktan, "Fiziki dönüşümü kültürel, ekonomik ve sosyal dönüşümle birlikte tasarlayarak, yepyeni bir şehircilik hamlesi başlatacağız. Konsept Sokaklar Projesi ile tarihi Ankara evleri ve çarşılarını yansıtan tematik sokaklar inşa ederek cazibe merkezleri oluşturacağız. Eser siyaseti anlayışımızı devam ettirecek, ’Eser Belediyeciliği’ olarak şehrimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Keçiören’in tarihi, coğrafi, manevi ve kültürel birikimine hakim olan, asırlık tecrübe ve birikimden feyz alarak bugünün ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap verebilen ’Türkiye Yüzyılı Mimarisi’ ile eser bırakma iddiamızı devam ettireceğiz. Aktepe, Çaldıran, Ufuktepe, Ayvalı, Çiçekli, Kafkas pazaryerinin çevre düzenlemesi, sosyal donatıları ve uygulama alanlarını dönüştürerek yeni nesil pazaryerlerini Keçiören’e kazandıracağız. Keçiören’le özdeşleşen Fatih Stadı’nı yenileyerek gençliğin hizmetine sunacağız" dedi.

Yürünebilir cadde ve sokaklar

Yayaların yoğun olarak hareket halinde olduğu sokaklarda araç trafiğinin azaltılması için çalışmalar yapacaklarını ifade eden Çoktan, şunları kaydetti:

"Kaldırımların konforlu ve kısıtlama olmaksızın sürekliliğinin temin edilmesi, gece saatlerinde özel güvenlik ve aydınlatma başta olmak üzere tüm tedbirlerin azami ölçüde artırılması, cep parklar ve dinlenme noktaları oluşturarak yaya konforunun sağlanması gibi çözümler üreteceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürütülen, ülkemizin ’Sıfır Atık’ hedefleri doğrultusunda özellikle aileyi merkeze alan bir anlayışla atıkları kaynağında ayırma bilincinin oluşması için çalışacağız. Sıfır Atık alışkanlıklarını toplumsal tabana yaymak, israfı önlemek, atığın azaltılması, yeniden kullanımı ve geri dönüştürülmesine yönelik projeleri, konutlardan başlayarak tüm ilçemizi kapsayacak şekilde yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştireceğiz."

Kreş ihtiyacı karşılanacak

Çalışan anneler için kreş ihtiyacı olan bütün mahalleler belirlendiğini söyleyen Çoktan, "Çocuk da yaparım, kariyer de’ diyen kadınlarımızın yanında yer alacak ve birçok mahallemize ailelerin çocuklarını güvenle emanet edebileceği yeni kreşler açacağız. Çocukların gelişim süreçlerine katkı sağlayacak eğitimler ve oyunlar ile geleceğimize en büyük yatırımlardan birini yapacağız. Ayrıca vereceğimiz eğitimle sertifika alan mahalle sakini kadınlarımızı bu kreşlerde yardımcı anne olarak görevlendireceğiz. Gece ve hafta sonu çalışan annelere müjde veriyoruz. Gecesini gündüzüne katanların çocukları artık bize emanet. Polislerimiz, doktorlarımız, hemşirelerimiz ve tüm gece emekçilerimiz için nöbetçi çocuk bakımevi hizmeti sunacağız. Acil işi çıkıp, çocuğunu bırakacak kimsesi olmayan anne ve babaların yardımına koşacağız. Haftanın 7 günü 24 saat boyunca hizmet verecek olan bu merkezlerde çocukların gelişimlerini desteklemek üzere programlar uygulayacağız" dedi.