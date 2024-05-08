Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda Öğrencilerle Buluştu

Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, Çağrıbey Ortaokulu tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışına katıldı. Fuar, öğrencilerin bilimsel projelerini sergileyebilmeleri için önemli bir platform sunuyor.

Müdür Artar, açılış töreninin ardından proje standlarını tek tek gezdi, öğrencilerin projelerini dinledi ve onlarla etkileşimde bulundu. Öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli bilimsel çalışmaları inceleyerek, genç bilim insanlarının çalışmaları hakkında bilgi aldı ve onları tebrik etti.