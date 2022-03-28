Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KDV indirimi müjdesi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında daha önce temel gıda ürünlerinde yapılan KDV indiriminin temizlik ürünleri, bebek bezleri ve yeme içme hizmetlerinde de uygulanacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın idirime yönelik açıklamalarında “Yeme-içme sektöründe KDV oranını yüzde 8 olarak belirliyoruz. İşletmelerde de bu durum geçerli olacak. Temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı aldık.” ifadelerine yer verdi.
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