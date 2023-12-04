Deprem anı Yalova'da güvenlik kameralarında

Merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5.1 büyüklüğündeki deprem Yalova'da da şiddetli şekilde hissedildi. Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Deprem anı Yalova'da güvenlik kameralarında
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5.1 büyüklüğündeki deprem Yalova’da da şiddetli şekilde hissedildi. Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Yalova’nın Termal ilçesinde bir markette güvenlik kamerasına yansıyan depremde elinde bidon taşıyan market çalışanın kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı. Ayrıca Armutlu ilçesindeki bir işletmenin güvenlik kamerası depremin şiddetini gözler önüne serdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman