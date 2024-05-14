Murat Yıldız: 'Türkiye'nin 1 Numarasıyız'

Ünlü sanatçılar Safiye Soyman ve Faik Öztürk çiftinin komşuluk yaptığı Tiny Roof Kırklareli Kıyıköy 1. Etap’ta Lansman ve Bahar Şenliği düzenlendi.

Projeden yer alan çok sayıda aile etkinliğe katılırken, ünlü sanatçılar Safiye Soyman ve Faik Öztürk mini konser vererek katılımcıları eğlendirdi.

Palyaço ve animasyon ekipleri de çocuklara unutmayacak anlar yaşatırken, doğa ile iç içe yaşamın en güzel örneklerinden olan Tiny Roof projesi yoğun ilgi gördü.

Şirketin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Murat Yıldız, Anneler Günü’nü kutladığı konuşmasında hem şenliğe hem de güne özel indirim fırsatını müjdeledi.

Misafirlerle tek tek ilgilenen Yıldız, özellikle hanımefendilere çiçek hediye ederek Anneler Gününü kutladı.

Yıldız: “Her Geçen Gün Büyüyoruz”

Şenliğin açılış konuşmasını yapan Tiny Roof Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yıldız, tüm misafirlere hoş geldiniz temennilerini ilettikten sonra “Her geçen gün çığ gibi büyütüyoruz. Müşterilerimizin, komşularımızın destekleriyle bugünlere kadar geldik. Şu an da Türkiye’nin bu alandaki 1 numaralı kuruluşuyuz” dedi.

“Kırmızı Çizgilerimiz Var”

Herkese satış yapmadıklarını ve hassas olduklarını ifade eden Yıldız, şöyle devam etti: “Kırmızı çizgilerimiz var. Satışlarımızda bu prensipleri uyguluyoruz. Milli ve manevi değerlere bağlılık, kültürel değerlere saygı komşuluk ilişkileri bizler için çok önemli. Bu yüzden Tiny Roof bir ailedir.2 parselden fazla satış sınırımız var, kiralama da yapılmıyor, herkes güzel bir yaşam için bu hususlara özen gösteriyor. Sonuç itibariyle huzur ve güven içerisinde bir yaşam imkanı ortaya çıkıyor.”

“10 Milyar TL’lik Bir Döngü Var”

20’ye yakın proje alanımızla Türkiye’de 1 numaradayız. Tüm yatırımlarımızla, tüm paydaşlarımızla, bölgemizde 10 milyar TL büyüklükteki bir sermaye döngüsü oluşturduk. Çatalca, Vize, İğneada ve Demirköy’de projeler gerçekleştiriyoruz.

Sayfiye Soyman’dan Deprem Vurgusu

Ünlü sanatçı Faik Öztürk, sahnede yaptığı konuşmada “Biz bir yer aldık. Bugün de sizlerle taşınmaya geldik. İyi ki buradayız.” derken, Safiye Soyman ise deprem, salgın hastalık ve trafik yoğunluğuna dikkat çekti. Soyman, şunları söyledi:

“Tiny Roof Vize 1.Etap’tan yer almanın sevincini yaşıyoruz. Bu nedenle Murat Beye çok teşekkür ederim. Bugün burada her şey harika. Çatalca projenizden de yer istiyorum. Çünkü deprem endişesinden, şehir trafiğinden yoğunluktan uzaklaşmak istiyorum. Halkın huzuru ve rahatlığı için düşünülmüş ve çok uygun. Bir ev almak, bir araba almak bugün çok zor ama Tiny Roof almak kolay. Ben buraya bayıldım her keseye uygun.”

Yıldız: “Hayalleri Gerçekleştiriyoruz”

Sanatçıları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti paylaşan Tiny Roof Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yıldız,

2 yıl önce Tiny Roof markasını kurduklarını belirtti ve özellikle ailelerin doğa ile iç içe bir yaşam hayal ettiğinin altını çizerek bu hayalleri gerçeğe dönüştürdüklerini söyledi.

Ayrıca salgın hastalık ve depremler nedeniyle insanların hem uygun hem de huzuru bir yaşam alanı arzuladığını söyleyen iş insanı Murat Yıldız, Tiny Roof projesinin bu beklentileri karşıladığını ifade etti.

Ahmet Ermiş ve Say Orkestrası Keyifli Anlar Yaşattı

Sahne etkinlikleri kapsamında bölgenin sevilen ismi Ahmet Ermiş ve Sendur Aydın şefliğindeki Say Orkestrası konser verdi. Güncel besteleri ve oyun havalarıyla misafirleri eğlendiren Ermiş ve ekibi günün finalinde keyifli anlar yaşattı.

Etkinlikler, yapılan ikramların ardından son buldu.