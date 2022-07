Diyet yapmak neden zor gelir?

TAKİP ET

Kolan Hastanesi Diyetisyenlerinden Merve Altın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Sağlık sorunları da başladı gece atıştırmalarınız tatlı ataklarınız arttı, belki adet düzensizlikleri başladı, eskisi kadar hızlı hareket edemiyor, merdiven çıkamıyor, dizlerinizde ve belinizde yoğun ağrılar hissediyor olabilirsiniz. Belki son yaptırdığınız tahliller kötü geldi ve doktorunuz diyet yapmanız gerektiğini söyledi. Birçok kez diyet yapmayı denediniz, yine bozacağınızı ve asla başaramayacağınızı düşünüyor olabilirsiniz. Bu da size büyük bir çıkmaza girdiğinizi düşündürüp ve karamsarlığa sürüklüyor olabilir. Ama unutmamalıyız ki sağlıksız yağlanma, fazla kilo dış görünüşümüzden ziyade sağlığımızı bozar.

DİYET YAPMAK NEDEN ZOR GELİR?

1) Aç kalma korkusu kişilerde en çok karşılaştığımız durum. Öyle bir algı var ki aç kalmadan zayıflayamayacağınızı düşünüyor olabilirsiniz. Ne mutlu ki bu doğru değil. Diyette amaç; vücudun ihtiyacı olan besinleri vücuda ihtiyacı kadar vermek. Bu yüzden kişiler aç kalmadan rahatça kilo verilebiliyor.

2) Birçok kişi kür yapmadan, avokado, ananas, yulaf yemeden diyet olmayacağını düşünebilir. Bu tarz gıdalar herkesin damak tadına ve ekonomisine uygun olmayabilir. Bu da yanlış bir algıdır. Evde sağlıklı hazırlanan, damak tadınıza uygun besinleri tüketerek diyet yapmanız hem sonuca daha rahat ulaşmanıza hem de bunu kalıcı hale kolay bir şekilde getirmenize sebep olacaktır.

3) Birçok defa diyet yapma girişiminde bulunan kişiler çevresindeki kişilerden olumsuz yorum alabiliyor. ‘Daha önce de denedin, sen yapamıyorsun, versen de geri alıyorsun, yemezsen zaten verirsin diyetisyene gitmene gerek bile yok’ gibi yorumlara maruz kalabiliyor. Bu da kişilerin kendine olan inancını ve hevesini etkiliyor. Sizin hayatınız, sizin bedeniniz, sizin sağlığınız başkasını ilgilendirmez. Diyet sürecinizde sizi desteklemeyen kişilerin motivasyonunuzu düşürmesine izin vermeyin.

4) Daha önce bir diyetisyenle çalışmadıysanız, internette bulduğunuz size uygun olmayan, çok aç kaldığınız yöntemler denediyseniz bir süre devam edip pes ettiyseniz bu sizde yapamadığınıza dair önyargı oluşturuyor olabilir. Gerçek bir diyetisyenle çalışırsanız beslenme planınız, yemek miktarları ve saatleri size uygun olacaktır bu yüzden zorlanmayacaksınız.

5) Daha önce diyet yapıp zayıflayıp tekrar kilo aldıysanız bu da sizde ‘bu işi ben yapamıyorum’ duygusu oluşturabilir. Bu durum sadece hayat tarzınızı ve beslenme alışkanlıklarınız gerçekten değiştirmeyip bir süreliğine o disipline girip sonrasında tamamen bırakmanızdan kaynaklı. Hayatta bazı gerçekler var; çok yiyeyim, abur cubur alkolü çok tüketeyim, tatlısız yapamıyorum deyip ölçüsünü kaçırırsanız maalesef ki kilo alacaksınız. Değişimden korkmayın.

6) Diyet yapmaya başlarsanız her şeyin yasaklanacağını, çok sevdiğiniz tatlılardan hamur işlerinden bir daha hiç tüketemeyeceğinizi düşünüyor ve strese giriyor olabilirsiniz. Özel durumlar ve bazı hastalıklar dışında tamamen yasak diye bir şey yoktur. Nasıl yiyeceğinizi ve porsiyon kontrolünü nasıl yapacağınızı öğrenirseniz canınızın çektiği her şeyden tüketerek de kilo verebilirsiniz.

7) Kişiyi diyet yapmaktan alıkoyan bir diğer düşünce ‘ ya hep ya hiç algısıdır’ Diyelim diyete başlıyorsunuz ve çok güzel ilerliyorsunuz. Bir gün veya bir öğün listenizin dışına çıktınız. Öğün kaçırdınız, yememeniz gereken bir şey tükettiniz, belki porsiyonu biraz abarttınız. Bozdum artık bitti düşüncesine lütfen kapılmayın ve diyetinizi bırakmayın. Bir sonraki öğünde veya bir sonraki gün bu durumu telafi edebilir, kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

8) Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın. Her metabolizma birbirinden farklıdır. Boyumuz, saçımız, göz rengimiz nasıl farklıysa kas-kemir yapımız, metabolizmamızın hızı da farklıdır. Kendinizi başkasıyla kıyaslayıp ben yavaş kilo veriyorum diye düşünürseniz bu sizin başarıya ulaşmaktan alıkoyar.



Başlamaktan ve başaramamaktan korkmayın. Kendiniz için en iyisini yapın. Sağlıklı günler dilerim. “