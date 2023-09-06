Doktor ve eşinin cansız bedenine ulaşıldı: Selde ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Kırklareli’ndeki selde kaybolan doktor ve eşinin de cansız bedenine ulaşılarak toplam ölü sayısı 5’e yükseldi. Kayıp bir kişi ise halen aranıyor.

Kırklareli Demirköy İğneada Bölgesinde meydana gelen selde kaybolan Doktor Selman Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar’ın cansız bedenine ulaşıldı. Dünden bu yana toplamda 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken kayıp bir kişi ise halen aranıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’da sabah bir paylaşım yaparak kaybolanlardan 2 kişiden birinin Doktor Selman Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar olduğunu açıklamıştı. Doktor ve eşinin cansız bedeni savcılık incelemesinden sonra cenaze nakil aracı ile hastane morguna sevk edilecek. Olay yerinde umutlu haberi bekleyen çiftin yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

3 ay önce evlenmişler

Doktor ve eşinin 3 ay önce evlendiği ve Antalya’nın Alanya ilçesinden Kırklareli’ne tatil yapmak amacıyla geldikleri öğrenildi.