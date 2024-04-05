Dr. Divarcı hasta kabulüne başladı
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne atanan Op. Dr. Abdullah Divarcı hasta kabulüne başladı.
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne atanan Op. Dr. Abdullah Divarcı hasta kabulüne başladı.
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yeni doktor atamaları devam ediyor. Bu çerçevede hastanenin Göz Hastalıkları Polikliniğine atanan Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Abdullah Divarcı hasta kabulüne başladı.
Diğer yandan ise eksik görülen polikliniklerde doktor atamasının devam edeceği belirtildi.