Dr. Divarcı hasta kabulüne başladı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne atanan Op. Dr. Abdullah Divarcı hasta kabulüne başladı.

Dr. Divarcı hasta kabulüne başladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne atanan Op. Dr. Abdullah Divarcı hasta kabulüne başladı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yeni doktor atamaları devam ediyor. Bu çerçevede hastanenin Göz Hastalıkları Polikliniğine atanan Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Abdullah Divarcı hasta kabulüne başladı.

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Diğer yandan ise eksik görülen polikliniklerde doktor atamasının devam edeceği belirtildi.