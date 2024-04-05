Arefe günü ilçe mezarlığına ücretsiz otobüs seferleri

Bozüyük Belediyesi tarafından mezarlık genelinde yapılan çalışmalar ile ilçe mezarlığı bayram ve arefe günü yapılacak kabir ziyaretlerine hazır hale getirilirken, arefe günü ayrıca vatandaşların ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz ulaşım hizmeti de sunulacak.

Mezarlık genelinde ağaç budama, dal temizliği, süpürge aracı ile süpürge, yol düzenleme ve genel temizlik çalışmaları yapılarak mezarlık temiz ve bakımlı bir görünüme kavuşturuldu. Arefe günü gün boyu Kur’an-ı Kerim okunacak sesli anons siteminin bakım ve onarımları yapıldı. Diğer taraftan arefe günü vatandaşların kabir ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla Bozüyük Belediyesi tarafından ücretsiz otobüs seferleri düzenlendi. Arefe günü ücretsiz otobüs seferleri saat 10:00’dan itibaren Yeşilkent Mahallesi’nden başlayarak saat 18:00’e kadar İsmet İnönü Caddesi, Saraycık Caddesi ve mezarlık hattı üzerinde devam ederek vatandaşların ulaşımını sağlayacak. Ayrıca mezarlık içerisinde de yaşlı ve hastaların kabir ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla ikinci bir araç daha ücretsiz olarak hizmet verecek.