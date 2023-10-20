Dünya Anestezi Günü kutlandı

Bilecik’te Dünya Anestezi Günü kapsamında bir takım kutlamalar yapıldı.
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Anestezi ekibi pasta keserek kutlama gerçekleştirdi. Sağlık çalışanları ile birlikte kutlanan Anestezi Gününde, anestezi uzmanları günün anlam ve önemine dikkat çekti.
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