Dünya Anestezi Günü kutlandı

Bilecik'te Dünya Anestezi Günü kapsamında bir takım kutlamalar yapıldı.

Dünya Anestezi Günü kutlandı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bilecik’te Dünya Anestezi Günü kapsamında bir takım kutlamalar yapıldı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Anestezi ekibi pasta keserek kutlama gerçekleştirdi. Sağlık çalışanları ile birlikte kutlanan Anestezi Gününde, anestezi uzmanları günün anlam ve önemine dikkat çekti.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman