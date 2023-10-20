Parklar yeniliyor, çevre düzenleniyor

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde park ve bahçeler yenilenmeye devam ediyor.

Parklar yeniliyor, çevre düzenleniyor
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde park ve bahçeler yenilenmeye devam ediyor.

Gölpazarı’nda Hanımeli Tesisinde yapılan oyun parkının ardından Halı Saha Sosyal Tesisinde çocuk oyun parkı yenilendi ve çevre düzenleme işlemlerine başlandı. Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Gölpazarı’nda bulunan oyun alanlarını çocukların daha konforlu bir şekilde oynaması için yenileme çalışması başlattı. Aynı zamanda park olmayan mahallerde ise çocuklar için yeni parkların yapımına başlandı. Gölpazarı İsmetpaşa Mahallesi ve Orta Mahallesine 2 adet olmak üzere toplam 4 ayrı noktada yeni park çalışmaların başladığını duyurdu.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman