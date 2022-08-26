Siemens
SON
DAKİKA
Akşener, Silivri’deydi
Venaseal yöntemi ile varislerinizden ameliyatsız kurtulun
Meteoroloji uyardı! Sağanak geliyor
E-5'te alev alev yanan otomobil hurda yığınına döndü
Kazada kurtarılan sürücü, eşini arayarak moral verdi
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens

E-5'te alev alev yanan otomobil hurda yığınına döndü

Esenyurt E-5'te alev topuna dönen otomobile itfaiye ekipleri müdahale etti. Yanan otomobil hurda yığınına dönerken, sürücü şans eseri burnu bile kanamadan kurtuldu. Alevlerin yükseldiği o anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

E-5'te alev alev yanan otomobil hurda yığınına döndü
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Esenyurt E-5’te alev topuna dönen otomobile itfaiye ekipleri müdahale etti. Yanan otomobil hurda yığınına dönerken, sürücü şans eseri burnu bile kanamadan kurtuldu. Alevlerin yükseldiği o anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, Esenyurt E- 5 Edirne istikametinde saat 04.30 sırlarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 16 ASZ 799 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Alevleri fark eden sürücü yanan otomobilden yükselen alevlerin seyir halindeki diğer araçlara sıçramaması için yanan otomobilini sağ şeride çekti. Kısa sürede otomobilin tamamı alevlere teslim olurken, sürücü güçlükle kendini dışarı attı.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

Otomobil hurda yığınına döndü

Daha sonra sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Alev topuna dönen otomobil itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürülürken, araç hurda yığınına döndü. Facianın eşiğinden dönülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Öte yandan itfaiye ekipleri yanan otomobilde uzun süre soğutma çalışması yaptı.

İHA
Editör

Bakmadan Geçme

Silivri'de polislere saldıran bir şahıs, vurularak etkisiz hale getirildi
Silivri'de polislere saldıran bir şahıs, vurularak etkisiz hale getirildi
Silivri'de Kaymakamlık binasında hareket dakikalar yaşandı. İddiaya göre bir kişi elinde bıçakla Kaymakamlıkta görevli polislere saldırdı. Saldırgan, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.
Silivri'de Kaymakamlık binasında hareket dakikalar yaşandı. İddiaya göre bir kişi elinde bıçakla Kaymakamlıkta görevli polislere saldırdı. Saldırgan, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.
Silivri'de göç yolunda yüzlerce leylek öldü
Silivri'de göç yolunda yüzlerce leylek öldü
Elektrik kesintilerine dikkat !
Elektrik kesintilerine dikkat !
Silivri'nin en güzel karpuzu belli oldu
Silivri’nin en güzel karpuzu belli oldu
Elektrik faturaları yüksek geldi, çözümü yakıtsız çalışan jeneratör üreterek buldu
Elektrik faturaları yüksek geldi, çözümü yakıtsız çalışan jeneratör üreterek buldu
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

Silivri Haber Ajansı