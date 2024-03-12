Eczacıbaşı Dynavit ve Yuvam Dünya'dan iklim krizine dikkat çeken hareket

Eczacıbaşı Dynavit, Yuvam Dünya Derneği’nin İklim Dostu Spor Hareketi’ne katıldı. 10 Mart’ta evinde V.Bank’ı ağırlayan turuncu-beyazlı takım, maç öncesi ve sırasında iklim krizi ile mücadele için yapılan çalışmalara destek vermeye başladı

Eczacıbaşı Dynavit, sporun ve sporcunun geleceği için iklim krizi ile mücadelede Yuvam Dünya iş birliği ile 10 Mart tarihinde karşılaştığı V.Bank maçıyla bu özel mücadeledeki yerini aldı. Sezon boyunca iklim krizine dikkat çekecek takım, ’İklim Dostu Spor Hareketi’ni başlattı.

İklim dostu spor hareketinde ise başrolde takımın sevilen maskotu Tiger bulunuyor. Tiger, V.Bank maçıyla birlikte iklim dostu spor hareketine özel hazırlanan formasını giydi. İklim krizi ile mücadele için de motivasyonu yükseltmeye başladı. Sahaya yerleştirdiği ’İklim Krizi için Bir Gün Artık Bugün’ sloganıyla beraber iklim krizine odaklanan Eczacıbaşı, sezon sonuna kadar farklı etkinliklerle sürecek olan bu hareketin sonunda Tiger’in imzalı formasını açık arttırma ile satışa çıkararak geliri ile deprem bölgesindeki çocuklara Yuvam Dünya’nın ’İklim Şampiyonları Eğitimi’ verecek.