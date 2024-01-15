Edirne'de tarım arazileri buz tuttu

Edirne’de hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte tarlalar da buz tuttu.

Yurdun büyük bir bölümü kar yağışının etkisi altındayken Edirne’de ise dondurucu soğuklar etkili oluyor. Hava sıcaklığının sıfırın altına kadar düştüğü kentte süs havuzlarının yanı sıra çeşmeler ve bazı tarım arazileri de buz tuttu.

Balkanlar’dan gelen soğuk hava Edirne’de hayatı olumsuz etkiledi. Son günlerde 10 derece birden düşen hava sıcaklığı nedeniyle kentte bazı noktalarda buzlanma görüldü. Soğuk hava bazı tarım arazilerini de olumsuz etkiledi. Ekili arazilerde buzlanma olduğu görülürken, hava sıcaklığının eksi 3 derece olarak ölçüldüğü kentte ayaz ve kırağı etkili oluyor.

Çiftçilikle uğraşan Ahmet Akman, "Havalar çok soğudu. Havalar eksi 7-8 derecelerinde. Her şey don halinde. Tarlalar da dondu. Önceki yıllarda da kar olurdu, havalar eksi derecelerde olurdu ama bu kadar soğuk olmazdı" dedi.