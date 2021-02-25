Karbondioksit emisyonunda yüzde 60 azalma sağlanacak

Siemens Energy, Çinli Guangdong Energy Group’un yeni ısı ve güç (CHP) projesi için iki adet SGT5-4000F ünitesi sağlayacak. En gelişmiş F sınıfı teknolojinin kullanılacağı belirtilen projede, yakıt olarak kömürün yerini doğalgaz alacak ve bu sayede karbondioksit emisyonlarında yüzde 60’a varan azalma sağlanacak.
Yüksek verimli F sınıfı gaz türbinleriyle Guangdong Energy Group’un dekarbonizasyon çalışmalarına katkıda bulunmaktan duydukları memnuniyeti belirten Siemens Energy Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Karim Amin, “GBA için sunulan modern enerji tedarik sistemi, Çin’in 2060 karbon nötr hedefine yönelik önemli bir adım. Guangdong Energy Group ile bu yönde işbirliğimizi sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.Projenin GBA’ya ekonomik ve çevresel faydalarının da olacağı vurgulanırken, 3,5 milyar kWh’ye kadar tahmini yıllık elektrik üretim kapasitesi, ünitenin kombine yüzde 60 veya daha fazla çevrim verimliliği ve karbon emisyonunun yüzde 60’a kadar düşürülmesi sağlanacak. Bununla birlikte sadece temiz elektrik üretilmesi değil aynı zamanda daha önce dağınık küçük kazanlar sayesinde sağlanan, bölgedeki sanayi kümelerinin ısınma talebi de desteklenecek.