Yıldırımlar Konut'tan Silivri'ye bir proje daha 'Nisa Evleri"

Yıldırımlar Konut tarafından Silivri’de yapılan Nisa Evleri, yaşamın tüm detaylarını bir araya getirdi. İki blok halinde 12 adet 2+1 ve 21 adet 3+1 daireden oluşan proje “Huzurun başladığı yer” iddiasıyla dikkat çekiyor.

“Huzur dolu ve güvenli bir yaşam için doğru yerdesiniz” diyen proje sahipleri, Nisa Evleri’nin avantajlarını anlattı. A’dan Z’ye her detaya yer verdiklerini ifade eden yetkililer, “Bulunduğu konuma kattığı modern dokunuşlarla size hayalinizdeki evi sunuyor” vurgusunda bulundu.

Sektörün güvenilir markası Yıldırımlar Konut'un yeni projesi Silivri Nisa Evleri ile ilgili proje sahipleri, şu detaylara yer verdi;



“Seçkin mimari yapısı ile Silivri'nin gelişen ve yatırım değeri olan özel noktalarından birinde yükseliyor. 600 m2 yeşil alanı, mimari yapısıyla, ferah ve kullanışlı daireleri, çocuk oyun parkı, kapalı otoparkı, oturma alanları ve kamelyası ve tıbbi bitkiler bahçesi ile size sakin, güvenli, huzurlu ve ulaşımı kolay bir yaşam sunuyoruz.



Silivri Nisa Evleri; bulunduğu konuma kattığı modern dokunuşlarla size hayalinizdeki evi sunuyor. Projemiz yeni Silivri’nin inşa edildiği alternatif yaşam güzergahı olan Yeni Mahalle'de yükselmektedir. 12 adet 2+1 ve 21 adet 3+1 dairelerden oluşan iki blok 33 dairelik bir konut projesidir.

Örnek dairemizi ziyaret ettiğinizde ister yatırımcı olarak ister yaşamak amacıyla Silivri Nisa Evleri'de siz de yer almak isteyeceksiniz. Huzur dolu ve güvenli bir yaşam için doğru yerdesiniz. Silivri Nisa Evleri; bulunduğu konuma kattığı modern dokunuşlarla size hayalinizdeki evi sunuyor.”





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