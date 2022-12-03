Engeller dayanışmayla aşılıyor

Özel Silivri Mektebim Okulları ile Aygüneş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ortaklaşa etkinlik düzenlendi.

Mektebim Okulları tiyatro sahnesinde gerçekleşen etkinliğe Silivri İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Çağılcı, Özel Silivri Mektebim Okulları Kurucusu Emre Kart, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Savaş Kapçak, CHP İlçe Başkanı Berker Esen, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Kübra Aleş Hamoğlu, İYİ Parti İlçe Başkanı Refik Bek, Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Nuray Koçer, Silivri Yeni Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı Ercan Çalışkan, Silivri Jandarma Merkez Karakol Komutanı J. Kd. Bşçvş Ahmet Güneş ve çok sayıda davetli ile öğrenci velileri katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Özel Silivri Mektebim Okulları Kampüs Müdürü Serdar Şeker, yeryüzünde kusursuz insan bulunmadığına dikkat çekerek, günümüzde eksiklik ve kusur gibi düşünülen birçok durumun ileride bir meziyet ve donanım olarak kabul edilebileceğini söyledi.

Daha sonra Mektebim Okulları öğrencileriyle Aygüneş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinin ortaklaşa düzenlemiş oldukları müzik ve dans gösterileri ilgiyle izlendi.

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