Erdemir Maden'in resim yarışmasında genç yetenekler yarıştı

Erdemir Maden’in, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda ‘Afet / Kriz Yönetimi’ temasıyla düzenlediği resim yarışması, eğitime destek olmaya ve genç yetenekleri keşfetmeye devam ediyor. Nisan ayının son haftasında başlayan yarışma, birbirinden özgün eserlere ev sahipliği yaparken çeşitli hediyelerin verildiği ödül töreniyle sona erdi.

Erdemir Maden tarafından öğrenciler arasında sanatsal yeteneklerin teşvik edilmesi, üreticiliğin farkına varılması ve ödüllendirilmesi amacıyla, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda ‘Afet / Kriz Yönetimi’ temasıyla düzenlenen resim yarışmasına 7-13 yaş grubunda toplam 100 çocuk başvuru yaptı. Değerlendirme ve jüri oylaması sonucunda başvuran eserlerden 35’i sergilenmeye hak kazandı.

Yarışmaya katılan öğrenciler, belirlenen tema çerçevesinde kendi hayal dünyalarını yansıtan resimlerle büyük ilgi uyandırdı. Deprem, yangın ve sel gibi doğal afet konularının işlendiği eserler, Erdemir Maden yetkilileri ve Divriği İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin yer aldığı jüri üyeleri tarafından titizlikle değerlendirildi. Son olarak birincilik, ikincilik ve üçüncülük derecelerine sahip eserler belirlendi.

Erdemir Maden Lojman Bölgesi Sosyal Tesis alanında, Divriği İlçe Kaymakamı Yakup Papaker, Divriği Belediye Başkan Yardımcısı Metin Dinçer, Divriği İlçe Milli Eğitim Müdürü Melih Veysel Sayar, Divriği İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bilgin Çakmak, Erdemir Maden Genel Müdürü Halil Yıldırım, Erdemir Maden Teknik Genel Müdür Yardımcısı Aydın Karatepe, Erdemir Maden Mali İşler Direktörü Ümit Saffet Ünsal, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenci ailelerinin ve öğrencilerin bulunduğu ödül töreninin ardından seçilen eserlerin yer aldığı sergi açılışı gerçekleştirildi.