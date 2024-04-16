Eren Ermiş'ten veda mesajı

Silivri Belediyesi'nde 2019-2024 döneminde Basın Danışmanlığı, Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Kültür Müdürlüğü görevlerini başarıyla yürüten Eren Ermiş, veda mesajı yayınladı. Ermiş'in "Şimdi veda zamanı" diyerek yaptığı açıklama şu şekilde:

"Sevgili dostlar, sevgili gönül insanları, yüreği ‘Silivri Aşkı’yla atan kıymetli arkadaşlarım.

2019 yılı Nisan ayında Basın Danışmanlığı,

2021 yılı Mart ayında Halkla İlişkiler Müdürlüğü,

2022 yılı Nisan ayında Kültür Müdürlüğü görevlerine getirilerek, bünyesinde 13 birim ve toplam 125 personelin ilk amiri olarak hizmet ettiğim Silivri Belediyemizdeki yönetici görevlerimden, kendi isteğimle ayrılmış bulunmaktayım.

Sevgili dostlar…

2004-2019 arasında ifa ettiğim gazetecilik mesleğimden sonra, geride bıraktığımız bu 5 yılık süreç içerisinde de Silivri’mize çok geniş bir alanda hizmet etmenin onurunu yaşadım.

Bu satırlara sığmayacak çok sayıda sosyal etkinliğin, eğitimin, sanatsal ve kültürel faaliyetin,

tarihimizi, özümüzü bulduğumuz mekanların,

matbu ve dijital eserlerin, şehrimizin onurlu geçmişinin bilinciyle birçok projenin hayata geçtiği bir dönemin yönetici paydaşı olmanın mutluluğunu yaşıyorum.

Tabi bir yandan onur ve gurur yaşarken, diğer yandan duygusal bir hisse bürünmüyor değil insan…

20 yaştan 50 yaşlara varıncaya kadar yol arkadaşlığı yaptığım güzel insanlarla kah sevindik, kah üzüldük.

Zira, bu şehre hizmet ederken tüm mesai arkadaşlarımla bir ve beraber olduk, güç birliği yaparak bugünlere geldik.

Haftanın 7 günü, günlük ortalama 15-16 saati bulan, yılda sadece 5 gün bölük pörçük kullandığım izinle geçti bu süreç…

Başın göğe mi erdi derler ya, ermedi ama yapılan işin hazzı tarifsiz mutluluk yaşatırken bir yanımız da yaralandı, yaralandı, yaralandı…

Maddi ve manevi onca tahribat, ailemden kaybettiğim onca anı, işte bu sürede yitip gitti. Silivri’ye hizmetin bedeli pek tabii ateşten gömlek ve fedakarlıklar silsilesiydi.

Herkes böyle yapmadı, herkes bu anlayışla çalışmadı, hak eden hak ettiğini de alamadı belki ama imtihanımızı ve bayraktarlığımızı vicdan huzuruyla teslim ediyorum.

Bu nedenle içerisinde bulunduğum duruma her daim anlayış gösteren ve ardımda dağ gibi duran zat-ı şahanem, eşim Gamze başta olmak üzere,

kardeşlerim Alparslan Ermiş ve Ahmet Ermiş’e,

Şahsıma güvenerek bu görevleri tevdi eden, birlikte çalışmaktan şeref duyduğum önceki dönem Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz’a, siyaset ve kamu tecrübelerinden istifade etme fırsatı elde ettiğim değerli büyüğümüz Sayın Bülent Didinmez’e,

belediye başkan yardımcılarımız; Harun Akkan, Hasan Solak ve Emre Sarısaltıkoğlu’na,

Çalışmalarımıza katkı ve desteklerini esirgemeyen müdür arkadaşlarım; Uğur Tozlu, Burçin Sarısaltıkoğlu, Fatih Yavuz, Serkan Çalış, Serkan Karabulut, Gülbeyaz Köse, Gürbüz Pehlivan, Yavuz Çaylak, Şükriye Karakuş, Meral Kutlu, Mustafa Tuncay, Gökhan Bıçak, İbrahim Sevim, İlknur Sıkdokur, Erdem Azman, Recep Doğan, Emre Ergürün, Adnan Gücen, Tarık Gürleyen ve Murat Koçoğlu’na teşekkür ediyorum.

“Birlikte devam edelim” teklif ve inceliğini göstererek şahsımı bir kez daha onurlandıran Belediye Başkanımız Sayın Bora Balcıoğlu’na teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni dönemde görev alan/alacak olan tüm amir ve personellere Silivri’ye hizmet yolunda kolaylıklar diliyorum.

Bu kutlu yolu, bu zorlu yolu, bu güzel yolu birlikte aşındırdığımız tüm mesai arkadaşlarıma can-ı gönülden şükranlarımı ifade ediyorum.

Saygılarımla…"