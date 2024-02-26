Everton'a verilen 10 puan silme cezası 6 puana indirildi

İngiltere Premier Lig ekibi Everton, finansal sürdürülebilirlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle aldığı 10 puan silme cezasının 6 puana düşürüldüğünü açıkladı.

Everton'a verilen 10 puan silme cezası 6 puana indirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

İngiltere Premier Lig ekibi Everton, finansal sürdürülebilirlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle aldığı 10 puan silme cezasının 6 puana düşürüldüğünü açıkladı.

İngiliz temsilcisi Everton’a 2023 yılının kasım ayında verilen 10 puan silme cezası 6 puana düşürüldü. Londra ekibinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, itirazın ardından Temyiz Kurulu’nun, Bağımsız Premier Lig Komisyonu tarafından kasım ayında uygulanan puan kesintisinin derhal geçerli olmak üzere 10 puandan 6 puana düşürülmesi sonucuna vardığı kaydedildi.

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Everton, 2021-2022 sezonunda finansal sürdürülebilirlik kurallarını ihlal etmesi nedeniyle söz konusu cezaya çarptırılmıştı.

İngiliz temsilcisi, ceza kararının düşürülmesinin ardından ligde 25 puanla 15. sırada yer aldı.