Evin bahçesine uçtu, dik kalan otomobilinde can pazarı yaşadı

Bursa’da direksiyon hakimiyetini kaybeden yaşlı adam, otomobiliyle evin bahçesine uçtu. Dik kalan otomobilde sıkışan adam, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Mahalle’si Çarık Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Mehmet Ulu (70), 16 NU 725 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek sokak üzerinde bulunan bir evin bahçesine uçtu. Dik şekilde kalan otomobilin içerisinde sıkışan Ulu’yu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Mehmet Ulu’yu sıkıştığı yerden 30 dakikalık çalışma sonrası çıkardı. Ulu, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.