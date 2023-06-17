Fatih Belediyesi'nin düzenlediği sanat yarışmalarının ödülleri sahiplerini buldu

Fatih Belediyesi tarafından 2022 yılında Faik Kırımlı anısına 1.’si düzenlenen ’Çini Yarışması’ ile Muhsin Kut anısına 2.’si düzenlenen ’Suriçi’nde Mekan ve Hafıza’ isimli resim yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu. Kadırga Sanat Galerisi’nde düzenlenen programı ziyaret edenler ödül sahiplerinin yaptığı eserleri inceleyerek sanat dolu bir gün geçirdi.

Fatih Belediyesi tarafından 2022 yılında Faik Kırımlı anısına 1.’si düzenlenen ’Çini Yarışması’ ile Muhsin Kut anısına 2.’si düzenlenen ’Suriçi’nde Mekan ve Hafıza’ isimli resim yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu. Yarışmanın derece alan tüm eserleri Kadırga Sanat Galerisi’nde gerçekleşen sergi ile sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Tarihin izlerini mekan ve hafıza öğeleri üzerinden tuvale aktarmayı hedefleyen ‘Suriçi’nde Mekan ve Hafıza’ isimli yarışma, Türkiye’nin farklı illerinden 150’nin üzerinde ressamın katılımıyla gerçekleşti. Bağımsız seçici kurul üyelerinin eserler arasından yaptığı seçmeler neticesinde Pınar Baran adlı yarışmacı birinci olurken, ikincilik ödülü Ruşen Polat, üçüncülük ödülüyse Selma Kulan’ın oldu. Kadırga Sanat Galerisi’nde gerçekleşen ödül töreniyle ziyarete açılan sergide 12 eser bulunuyor.

Merhum sanatçı Faik Kırımlı anısına düzenlenen 1. Çini Yarışması ise çok katmanlı kadim bir medeniyete ev sahipliği yapan Fatih’te, Türk-İslam sanatlarından biri olan çini sanatının daha geniş kitlelere duyurulması ve bu sanatı icra eden sanatçıları teşvik etmek amacıyla düzenlendi. Yarışmacılar, bireysel kategori ve ekip kategorileri olmak üzere iki ayrı kategoride yarıştı. Fatih’in sahip olduğu kültürel mirası yaşatmak ve katkıda bulunmak için üretilen çini eserlerinin yarıştığı yarışmanın sonucunda bireysel kategoride ikincilik Emine Tan’ın, üçüncülük ise Tuğba Genç’in oldu. Yarışmanın ekip çalışması kategorisinde birincilik ödülünü Zeynep Ertürk, Sare Akbaba, Tuğçe Atarer Güner, ikincilik ödülünü Havva Ay, Berrin Özdemir, Ferhan Ay alırken üçüncülük ödülünü Mihriban Atagül, Nilgün Tanyaş, Rabia Aktaş ve Mümine Ateş’in oluşturduğu ekip çalışması aldı. Ödül töreniyle açılan sergide eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Öte yandan, sergiler 17 Haziran-21 Temmuz tarihleri arasında sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

"Böyle güzel bir eser ortaya çıkmıştır"

Yarışmada ödül alan Ümmü Gülsüm Tekneci, "Eseri Faruk hocamla birlikte çalıştık. Eserimize ’Yeditepe Fatih’ adını verdik. Faruk hocam ile birlikte ortak tasarladığımız ortak hazırladığımız bir eserdir. Böyle güzel bir eser ortaya çıkmıştır" dedi.

"Bizim için çok kıymetli bir ödül"

Yeditepe Fatih isimli eserin sahiplerinden Faruk Kırlı, "Bu tasarımı Gülsüm Hanım ile beraber yaptık. Bu tasarım Faik Kırımlı anısına düzenlenen bu yarışmada sergileme ödülü aldı ve bizim için çok kıymetli bir ödül" ifadelerini kullandı.

Mansiyon ödül sahiplerinden Esra Alpolat ise, "Dört yıldır bu işle ilgileniyorum. Hobi olarak başladım. Zaman içerisinde Mimar Sinan Üniversitesi öğretim görevlisi olan çok sevgili Emel Gemici’den ders almaya başladım. Onunla beraber biraz daha geliştirdim. İlk defa bir yarışmaya katılıyorum, burada mansiyon ödülü hak ettim. Mutluyum kendimi Oscar ödülü almış gibi hissediyorum. Emeklerimin boşa gitmediğini görmek insanı çok mutlu ediyor. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"Güzel bir derece aldım mutluyum"

Bireysel kategoride üçüncü olan Tuğba Genç, "Yaklaşık 4-5 yıldır Emel Hoca’nın yanındayım. En baştan tasarımla başlayarak öğrendik bu sanatı. Böyle bir yarışma olunca Emel Hoca’nın yüreklendirmesi ile katıldık. Güzel bir derece aldım mutluyum" dedi.

"Bütün eserler çok güzel"

Yarışmacılardan Bengi Kayra Artuç’un annesi Leyla Altınöz, "Kızımın bir eseri var burada. Mansiyon ödülü kazandılar onun vasıtasıyla geldim, çok mutluyum. Bütün eserler çok güzel, çok beğendim. Ellerine, emeklerine sağlık" şeklinde konuştu.