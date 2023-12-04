Fatih'te boks ringini aratmayan kavganın yeni görüntüleri: Dedikodu yüzünden birbirine girmişler

Fatih Aksaray'da iki şahsın sokak ortasında gardını alarak birbirlerine vurduğu anların güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Şahısların kavga ettiğini gören kadının da çığlık atarak uzaklaştığı kavganın sebebinin dedikodu olduğu ortaya çıktı. Boks ringini aratmayan kavga kameralara yansıdı.

Fatih'te boks ringini aratmayan kavganın yeni görüntüleri: Dedikodu yüzünden birbirine girmişler
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Fatih Aksaray’da iki şahsın sokak ortasında gardını alarak birbirlerine vurduğu anların güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Şahısların kavga ettiğini gören kadının da çığlık atarak uzaklaştığı kavganın sebebinin dedikodu olduğu ortaya çıktı. Boks ringini aratmayan kavga kameralara yansıdı.

Fatih Aksaray’da önceki gün 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, iki şahıs sokak ortasında önce tartışmaya başlamış, tartışmanın ardından şahıslar gardını alarak birbirlerine vurmuştu. Kavga esnasında yoldan geçen bir kadın çığlık atarak kaçarken, vatandaşların araya girmesiyle şahıslar uzaklaştırılmıştı. Boks ringini aratmayan kavga ise kameralara yansımıştı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Dedikodu yüzünden dövüşmüşler

Yaşanan olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıkarken, kavganın da sebebi de öğrenildi. Şahısların birbirleri hakkında dedikodu yaptıkları için husumet besledikleri bilgisine ulaşıldı. Şahısların kavga sonrası ayrıldığı ve birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.