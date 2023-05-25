Fatih'te pideci dükkanında yangın: 4'ü ağır 6 yaralı

Fatih’te gece saatlerinde 5 katlı bir binanın giriş katındaki pideci dükkanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 4’ü ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Yangın, Silivrikapı Mahallesi Vidin Caddesi’nde gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle cadde üzerindeki bir pidecide yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Yangında kimliği öğrenilemeyen 4’ü ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Polis ekipleri yangın bölgesinde güvenlik tedbirleri aldı.