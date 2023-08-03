Fatma Turgut, An Epic Symphony ile 15 Ağustos'ta Harbiye'de
Events Across Turkey'in uluslararası ödüllü projesi An Epic Symphony, 15 Ağustos 'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde Fatma Turgut'u Night Flight Symphony Orchestra eşliğinde ağırlayacak.
Events Across Turkey’in uluslararası ödüllü projesi An Epic Symphony, 15 Ağustos ‘ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde Fatma Turgut’u Night Flight Symphony Orchestra eşliğinde ağırlayacak.
Events Across Turkey’in uluslararası ödüllü projesi An Epic Symphony, 15 Ağustos’ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde Türkiye’nin en yetenekli ve güçlü kadın seslerinden Fatma Turgut’u Night Flight Symphony Orchestra eşliğinde ağırlayacak. Fatma Turgut, repertuarındaki şarkıları eşsiz orkestra düzenlemeleri ve etkileyici sahne performansı eşliğinde seslendirerek kendisini izlemeye gelenleri unutulmayacak müzikal yolculuğa çıkaracak. Konserin biletleri Biletinal’da satışa sunuldu.