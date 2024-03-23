Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde milli futbolculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, dayanıklılık koşularıyla sona erdi.

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Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.