Fenerbahçe, ara vermeden hazırlıklarını sürdürdü

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Maribor-Differdange 03 eşleşmesinin tur atlayanı ile Kadıköy’de karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe’de Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda, dün oynanan Zimbru Chisinau maçına ilk 11’de başlayan oyuncular rejenerasyon ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptı. Dar alanda çift kale maçla süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Emre Mor ve Alexander Djiku’nun tedavilerine devam edildi.