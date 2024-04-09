Finalde Bilecik'i temsil edecek

Bilecikli sporcu bronz madalyası ile döndü.

Finalde Bilecik'i temsil edecek
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan

Bilecikli sporcu bronz madalyası ile döndü.

Manisa’da düzenlenen Okul Sporları Yarı Final Taekwondo Türkiye elemelerinde Bilecikli sporcu Selen Ergün çıktığı müsabakalarda 3’üncülük elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Aynı zamanda başarılı sporcu Selen Ergün Nevşehir’de yapılacak finallere katılmaya hak kazandı.

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Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporcu Selen Ergün ve antrenör Hanife Yıldız’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.