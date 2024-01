Gazeteci İrfan Ermiş'in 'Gönül Kervanı' Silivrililer ile Buluştu

TAKİP ET

Silivri Belediyesi ve Silivri Kent Konseyi, 2021 yılında aramızdan ayrılan İrfan Ermiş anısına Oğuz Aral Sanat Galerisinde “Gönül Kervanı-Şiirle Geçen Bir Ömür” sergisi düzenledi. Silivri’de uzun yıllar gazetecilik mesleğini sürdürmüş olan İrfan Ermiş’in 1981-1983 yılları arasında kendi el yazısıyla yazdığı şiirler ve tasarımlar, çocukları Ahmet Ermiş, Eren Ermiş ve Alparslan Ermiş tarafından gün yüzüne çıkarılarak sergilendi. Sergide usta yazar tarafından kaleme alınan eserler ziyaretçilerle buluştu. Sergide İrfan Ermiş’in hayatına dair video gösterimi de yapıldı. İrfan Ermiş’in kaleminden “Gönül Kervanı-Şiirle Geçen Bir Ömür” sergisi, 10 Ocak saat 17.30’a kadar Oğuz Aral Sanat Galerisinde misafirlerini ağırlayacak.

ERMİŞ: “BU ATMOSFERİ YAŞAMAK İNSANI GURURLANDIRIYOR”

Sergi açılışında bir konuşma yapan Silivri Belediyesi Basın Yayın, Halkla İlişkiler ve Kültür Müdürü Eren Ermiş, “Şu ortamı görmek ve bu atmosferi yaşamak hakikaten insanı hem duygulandırıyor hem de gururlandırıyor. Çünkü biz gençlik çağlarından vefat ettiği süreye kadar olan zaman dilimi içerisinde bu ülkeye ve özellikle Silivri’ye hizmet eden bir şahsiyetin evlatlarıyız. Kendisinin bir evladı olmaktan elbette her zaman gurur duyduk. Bundan sonra da aynı şekilde olacak. O yazılarıyla, sözleriyle ve ifadeleriyle bezenen ‘Gönül Kervanı’ adıyla bizlere birçok eser bıraktı. Onların sadece küçük bir bölümünü burada sergiliyoruz. Babamı, Saygıdeğer İrfan Ermiş’i her zaman rahmet, minnet ve şükranla yad edeceğiz. Bu zamana kadar benzer programları icra edebilirdik ancak bunu kendimizi hazır hissettiğimiz zamana bıraktık. O da en nihayetinde bugünlere kadar geldi. Katılımlarınızdan dolayı her birinize şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

BİLİCİ: “HİZMETLERİ SADECE YAZILARI İLE SINIRLI DEĞİLDİ”

Ermiş’in ardından konuşan Silivri Kent Konseyi Başkanı Kamil Bilici, “ İrfan ağabeyimizi kaybedeli 3 yıl oldu ama yüreklerimizden o sıcaklığının hiçbir zaman eksildiğini zannetmiyorum. Ben bir bölgesel gazeteci, bir kardeşi olarak tanıdım ben onu. Silivri ile haşır neşir olduğu yıllarda. Hem bizleri gülümseten yazılar vardı. Çok önemli başlıkları vardı. Silivri’nin mümtaz simaları mutlaka onun dilinden, kaleminden çekmişlerdir ama onu da çok sevmişlerdir. Uzun yıllar bizlere Silivri’ye hizmet etti. ‘Gönül Kervanı’ isimli köşesiyle Silivri siyasetine yön verdi. Hizmetleri sadece yazıları ile sınırlı değildi. Çok kıymetli evlatlar da yetiştirdi. Eminim onlarla gurur duyuyordur. Bu uzun serüvenin sonunda zorlu bir mücadele ile aramızdan ayrıldı. Sizlerin huzurunda kendisini bir kez daha rahmetle anıyorum. ‘Hayatı Bırakma’ adlı bir eserle de bizlere aslında hayata nasıl tutunulması gerektiğini yazarak aktarmış oldu.” dedi.

SOLAK: “İRFAN ERMİŞ’İN HAKKINI HİÇBİR ZAMAN ÖDEYEMEM”

Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Solak ise yaptığı konuşmada, “Bugün burada İrfan ağabeyimizin çocuklarının düzenlemiş olduğu anma töreninde, onun şiirleriyle canlandırdığı geçmişe dayalı hatıralarını görüp izledik. Ben İrfan ağabeyi çok eskiden tanıyorum. Selimpaşa Belediyesinde çalışırken İrfan ağabeyle muhabbetimiz vardı. 2009 yıllarında görev yaptığım zamanlarda sık sık gelirdi ve görüşürdük. Onun özellikle Samsunlu olması nedeniyle Samsunlu hemşehrilerini çok sık ziyaret ettiğini biliyorum. Onlarla muhabbet edip hatırlarını soruyordu. Çok hatırşinas biriydi. Kendisiyle hiçbir zaman sorun yaşamadık. Fikirlerini bizlere ulaştırmış, eksiklerimizi, kusurlarımızı görmüş ve dile getirmiştir. Ben devlet memuru olmam sebebiyle bu konuda; ‘İşte bak buralarda şu sorunlar var, şurada sıkıntı var, bu başınıza bela olur’ diye kendisinin çok uyarılarını aldığımı biliyorum. Hakkını hiçbir zaman ödeyemem. Aynı şekilde pırıl pırıl evlatları var. Eren arkadaşımız da mesai arkadaşımızdır ve birlikte çalışıyoruz. Silivri’ye beraber hizmet ediyoruz. Söylenecek çok şey var ama sözü fazla uzun tutmamak lazım. Bundan sonra bu kalemi çocukları devralacak. Mekânı cennet olsun inşallah” diye konuştu.

YILMAZ: “MİNNET DUYUYORUM”

Sergiyi ziyaret eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “İrfan ağabeyle çok eski tanışıyoruz. Gazetecilik mesleğini zorluklara rağmen pes etmeden sürdüren, kendine has tarzıyla yazılar kaleme alan vatan sevdalısı bir insandı. Gönlünden geçenleri anlattığı şiirlerinden etkilenmemek mümkün değil. Allah rahmet eylesin.” dedi.

Sergiyi birçok siyasetçi, dernek başkanı, sanatsever ziyaret ediyor.

İRFAN ERMİŞ KİMDİR?

13 Mart 1960 tarihinde Samsun’un Ladik ilçesinde doğdu. İlkokul sonrasında Ladik Akpınar Öğretmen Okulunu kazandı ancak aile büyüklerinin çiftçilikle uğraşması nedeniyle 1.sınıfta bırakmak zorunda kaldı. 1980 darbesinden hemen sonra Posof’ta geçen 20 aylık askerlik görevini tamamladı. Askerlik esnasında duygularını ifade ettiği şiirlerini kaleme aldı. 1983 yılında Ankara’da Türk destanlarına yönelik yayınların bulunduğu bayiliklerde çalıştı. Bir yandan parke mesleğini sürdürürken, diğer yandan yazarlığa duyduğu ilgiden dolayı İzmir’de Yeni Asır Gazetesinde muhabirlik yaptı. Ankara, Samsun, İzmir ve İstanbul’da yaşadığı süre boyunca parke sektörü ve gazetecilik mesleğini sürdürdü. Samsun’da Ortadoğu gazetesi, İstanbul’da Yeniçağ, Günboyu ve Yenişafak gazetelerinde haberleri yayınlandı. 1996 yılında Hürbakış gazetesinde “Gönül Kervanı” adlı köşe yazılarını okurlarıyla buluşturdu. 1998-1999 yıllarında Yurt gazetesi ve Meydan gazetelerinin kuruluşunda yer aldı. 2001-2002 yıllarında Trakya Ekspres gazetesi Silivri temsilciliği yaptı. 2003 yılında Yörünge Gazetesi’ni kurdu. Silivri merkezli başlayan yayın hayatı İstanbul 3’üncü bölgeye yayıldı. Edirne ve Çorlu’da temsilcilikler açtı. 2011 yılında günlük periyotlarla okurlarına ulaştırdı. 2014 yılında Silivri Kasaba gazetesinin kuruluşuna öncülük etti. Yine aynı yıl akciğer kanseri tanısı konuldu ve tedaviye başladı. 2014-2021 yılları arasında 7 yıl boyunca yakalanmış olduğu rahatsızlıkla mücadele ederken, yazılarını sürdürdü ve mesleğini bırakmadı. 2019 yılında “Hayatı Bırakma” adlı kitap yazarak hastalıkla mücadelesini anlattı. 2 Temmuz 2021 tarihinde sabah 06.00 sıralarında yaşama veda etti. Dünyaya geldiği Samsun Ladik’in yıllarına, dağlarına, yaylalarına şiirleri sözleri bulunsa da ‘Ölürsem beni Silivri’ye gömün’ vasiyetinden dolayı Silivri Alipaşa Yeni Mezarlığa defnedilmiştir. İrfan Ermiş, 5 çocuk babasıdır.