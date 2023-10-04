Gebze'de kurallara uymayan iş yerleri mühürlendi

Gebze’de zabıta ekipleri, kurallara uymayan 3 güzellik salonunu ve kahvehaneyi mühürledi.

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede denetimlerine devam ediyor. Müşteri toplamak ve tanıtımlarını yapmak amacıyla cadde ve sokaklarda vatandaşların yolunu keserek rahatsız edici şekilde el ilanı ve broşür dağıtımı yapan güzellik salonları hakkında, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin tespitinin ardından Mahalli Mülki Amir tarafından geçici süre ile faaliyetten men kararı verilmişti.

Alınan bu karar doğrultusunda belirlenen söz konusu 3 güzellik salonu Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi. Zabıta ekipleri ayrıca, emniyet güçleri tarafından kumar oynatıldığı tespiti yapılan ve geçici süre ile faaliyetten men kararı verilen kahvehaneyi de mühürledi. Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.