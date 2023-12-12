Gece bekçileri yabancı uyruklu uyuşturucu satıcısını suçüstü yakaladı

Bursa’da uygulama yapan ekipler kentin birçok bölgesinde vatandaşların ‘huzur’ ve güveni için devriye attı. Gece bekçileri ise şüphelendikleri yabancı uyruklu kişinin üzerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Bursa’nın Osmangazi ilçesi uygulama yapan Bursa polisi, kentin bir çok noktasında ‘huzur’ devriyesi attı. Çarşamba Mahallesi’nde devriye gezen ’Gece Bekçileri’ şüphelendikleri otomobili durdurarak arama yaptı. Yapılan üst araması esnasında araç içerisinde bulunan yabancı uyruklu vatandaşın üzerinden çok sayıda yasaklı madde çıkarken yabancı uyruklu vatandaş ve yanında bulunan 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.