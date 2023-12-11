Geleceğin sporcularına özel tesis

Çayırova’da geleceğin sporcularının yetişeceği Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası’nda çalışmalar devam ediyor. 2 bin seyirci kapasiteli olacak spor tesislerinde, 9 farklı branştan sporcu aynı anda antrenman yapabilecek.

Atatürk Mahallesi’nde yaklaşık 5 dönüm arazi üzerine kurulacak 2 bin seyirci kapasiteli spor salonunda basketbol, voleybol ve hentbol oynanacak. Proje çerçevesinde spor salonuna bitişik yapılacak iki katlı bina ise sporcu fabrikası olacak. 9 farklı branşın aynı anda antrenman yapacağı spor tesislerinde geleceğin sporcuları yetişecek.

"300 madalya ve 40 kupa kazandık"

Proje hakkında konuşan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Yaklaşık 4 senede Çayırova Belediyesi olarak ülke genelinde yapılan müsabakalarda bin 300 madalya ve 40 kupa kazandık. Bu gösteriyor ki sporda ulaşmak istediğimiz hedefe emin adımlarla ilerliyoruz. Bu spor salonunu, mevcutta bulunan spor salonu yetmediği için ve ilçemizde 10 bin çocuğumuza spor alanında hizmet verdiğimiz için bu ikinci spor salonunu yapma ihtiyacı ortaya çıktı. Hızlı bir şekilde bulunduğumuz noktada spor salonunu inşa etmeye devam ediyoruz. Burası binlerce çocuğumuza, gencimize ve yetişkinlerimize hizmet verecek. Biz Çayırova’mızı spor kenti yapmak için adımlar attık ve hamdolsun, vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve mutlu bir şekilde yaşaması için bu alanları inşa ediyoruz. En kısa sürede de bu alanı tamamlayıp, Çayırovalı kardeşlerimizin hizmetine sunacağız" dedi.