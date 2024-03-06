Gençlik Spor İl Müdürlüğü personeline afet eğitimi

Tekirdağ İl AFAD Müdürlüğünce, Gençlik Spor İl Müdürlüğü personeline afet eğitimi verildi.

Gençlik Spor İl Müdürlüğü personeline afet eğitimi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Tekirdağ İl AFAD Müdürlüğünce, Gençlik Spor İl Müdürlüğü personeline afet eğitimi verildi.

1-7 Mart Deprem Haftası programı çerçevesinde Tekirdağ AFAD Müdürlüğü çeşitli afet eğitimlerine devam ediyor. AFAD eğitmenleri tarafından Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeline afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi.

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Tekirdağ Gençlik Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonunda verilen eğitimde katılımcılara ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekanlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitimde DASK, Zorunlu Deprem Sigortası, Sigortalılık Bilinci konularına da değinildi.