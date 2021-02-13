Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi içerisinde restorasyon için kurulan dev iskele sökülünce tüm ihtişamı ortaya çıktı. Namaza gelen cemaatle birlikte eşsiz manzaraya sahne oldu.Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi içerisinde restorasyon için kurulan dev iskele sökülünce tüm ihtişamı ortaya çıktı. Üst katından çekilen görüntülerde Ayasofya Camii yeni çehresiyle hayran bıraktı. 86 yıl sonra 24 Temmuz’da yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi içinde bulunan ve ana kubbenin bir bölümünü kapatan dev iskele geçtiğimiz günlerde kaldırılmıştı. İskelenin kalkmasıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ana bölümü tüm ihtişamı ile ortaya çıktı. Restorasyonunun yapılabilmesi için 2013’ten bu yana kurulu olan dev iskelenin kaldırılmasıyla yeni çehresine kavuşan Ayasofya, cemaati ile birlikte eşsiz manzaraya sahne oluyor.