Ceza infaz kurumunda bulunan kişi sayısı yüzde 10,1 arttı

Ceza infaz kurumunda 31 Aralık 2019 tarihindeki kişi sayısı, 2018 yılının aynı tarihine göre yüzde 10,1 artarak 291 bin 546 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Ceza İnfaz Kurumu İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, ceza infaz kurumunda 31 Aralık 2019 tarihindeki kişi sayısı, 2018 yılının aynı tarihine göre yüzde 10,1 artarak 291 bin 546 oldu. Ceza infaz kurumlarının 31 Aralık 2019 tarihindeki nüfusunun yüzde 84,1’ini hükümlüler ve yüzde 15,9’unu tutuklular oluşturdu. Bu kişilerin yüzde 96,1’ini erkekler, yüzde 3,9’unu ise kadınlar oluşturdu.

Her yüz bin kişiden 351’i ceza infaz kurumunda

Her yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla Türkiye’de yüz bin kişi başına düşen ceza infaz kurumundaki kişi sayısı 2010 yılında 163 olurken, bu sayı yıllar itibarıyla artarak 2018 yılında 323’e ve 2019 yılında 351’e ulaştı. Diğer taraftan 2019 yılında 12 ve daha yukarı yaştaki her yüz bin kişiden 430’u ceza infaz kurumunda yer aldı.

Ceza infaz kurumuna çocuk yaşta hükümlü olarak giren sayısı bin 679 oldu

Ceza infaz kurumuna hükümlü statüsünde giriş kaydı olanlardan ceza infaz kurumuna girdiği andaki yaşa göre çocuk (12-17 yaş grubu) olanların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 19,9 düşerek bin 679 olurken, suç işlediği andaki yaşı çocuk yaşta olanların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10,3 düşüşle 13 bin 15 oldu.

Ceza infaz kurumlarına 2019 yılında 281 bin 605 hükümlü girdi

Aynı yıl içinde bir veya daha fazla giriş kaydı dikkate alındığında, 1 Ocak-31 Aralık 2019 tarihleri arasında ceza infaz kurumlarına 281 bin 605 hükümlü statüsünde giriş kaydı yapıldı. Yine aynı yıl içinde bir veya daha fazla çıkış kaydı dikkate alındığında, aynı tarihler arasında 291 bin 212 hükümlü statüsünde çıkış kaydı yapıldı. Giren hükümlülerin yüzde 96,0’ını, çıkan hükümlülerin ise yüzde 96,2’sini erkekler oluşturdu.

Hükümlü statüsünde girenlerin en çok işlediği suç hırsızlık oldu

Ceza infaz kurumuna giren hükümlülerin birden fazla suç işlemesi durumunda en ağır cezayı gerektiren suç esas alınmakta olup, bu esasa göre değerlendirildiğinde, ceza infaz kurumuna 1 Ocak-31 Aralık 2019 tarihleri arasında giren hükümlülerin yüzde 15,2’si hırsızlık, yüzde 12,4’ü yaralama, yüzde 7,0’ı uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, yüzde 5,4’ü İcra İflas Kanunu’na muhalefet ve yüzde 3,4’ü ise öldürme suçu işledi.

Hükümlülerin yüzde 30,2’sini ortaokul ve dengi meslek okulu mezunları oluşturdu

Ceza infaz kurumuna 1 Ocak-31 Aralık 2019 tarihleri arasında giren hükümlülerin eğitim durumu işlenen suça göre değerlendirildiğinde hırsızlık suçu işleyenlerin yüzde 42,0’ı ortaokul ve dengi meslek okulu mezunu, yüzde 20,1’i ilköğretim, yüzde 14,7’si lise veya dengi okul mezunu kişilerden, yaralama suçu işleyenlerin ise yüzde 27,6’sı ortaokul ve dengi meslek okulu mezunu, yüzde 24,7’si lise ve dengi meslek okulu, yüzde 23,5’i ilköğretim mezunu kişilerden oluştu.

Öldürme suçu işleyenlerin yüzde 30,3’ünü ortaokul ve dengi meslek okulu mezunları oluşturdu

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu işleyenlerin yüzde 33,5’ini ortaokul ve dengi meslek okulu, yüzde 21,8’ini lise ve dengi meslek okulu, yüzde 17,5’ini ilköğretim mezunu hükümlüler oluşturdu. Öldürme suçu işleyenlerin yüzde 30,3’ünü ortaokul ve dengi meslek okulu, yüzde 28,7’si lise ve dengi meslek okulu, yüzde 15,8’i ilkokul mezunuyken, cinsel suçları işleyenlerin yüzde 30,7’si ortaokul ve dengi meslek okulu, yüzde 23,5’i lise ve dengi meslek okulu, yüzde 19,5’i ilköğretim mezunu hükümlüler olarak gerçekleşti.

Yükseköğretim mezunları en çok yaralama suçunu işledi

Ceza infaz kurumuna 1 Ocak-31 Aralık 2019 tarihleri arasında giren hükümlüler eğitim durumu ve işlenen suç sırası itibariyle değerlendirildiğinde; okuryazar olup bir okul bitirmeyenlerde yüzde 29,7, okuma yazma bilmeyenlerde yüzde 24,1, ortaokul ve dengi meslek okulu mezunlarında yüzde 21,2 ve ilköğretim mezunlarında yüzde 15,6 ile hırsızlık suçu; lise veya dengi okul mezunlarında yüzde 13,5, ilkokul mezunlarında yüzde 13,0 ve yükseköğretim mezunlarında yüzde 8,1 ile yaralama suçu ilk sırada yer aldı.

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2020, 11:12